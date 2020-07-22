وزير المالية: ألف جنيه على بطاقة التموين بدايةً من الأحد القادم 26 يوليو 2020

وزير المالية: ألف جنيه على بطاقة التموين بدايةً من الأحد القادم 26 يوليو 2020

أشار السيد وزير المالية في اجتماع اليوم لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، لمبادرة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك

وأوضح وزير المالية، في الإجتماع اليوم، أن مبادرة تشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك:

تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه

ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة اجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه، وذلك للمساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة

يساهم ذلك في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي

إلى جانب تشجيع للمصانع على زيادة الانتاج وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل

إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.

ومن المقرر أن يتم إطلاق هذه المبادرة يوم الأحد القادم الموافق 26 يوليو 2020، وذلك بمشاركة عدد من الشركات والبنوك والمؤسسات المالية والحكومية.