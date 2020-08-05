وزير المالية يعلن عن تيسيرات جديدة لحاملي بطاقة التموين في مبادرة مايغلاش عليك

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن هناك تيسيرات جديدة لحاملي بطاقات التموين في مبادرة مايغلاش عليك، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والإسهام الفعَّال في تلبية احتياجاتهم، وزيادة فرص استفادتهم من الخصومات المقررة على السلع المعمرة وغير المعمرة.

وأضاف معيط، أنه سيتم السماح لأصحاب البطاقات التموينية كل شهر باستخدام الرصيد النقدي غير المستخدم لديهم من الدعم الشهري ونقاط الخبز ببطاقاتهم في شراء السلع المعمرة وغير المعمرة التي تعرضها الشركات والصنَّاع والتجار في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك “ما يغلاش عليك” التي سوف تستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وذكر معيط أن أصحاب البطاقات التموينية يستطيعون الاستفادة من هذه المزايا الجديدة اعتبارًا من الشهر الجاري.

وكانت الحكومة المصرية قد أتاحت خصومات إضافية ضمن هذه المبادرة، التي انطلقت يوم الأحد 19 يوليو 2020، لأصحاب البطاقات التموينية بنسبة 10% من سعر السلعة (بخلاف خصم الصناع أو التجار والذي يصل متوسطه إلى 20%، على أن يكون الحد الأقصى للاستفادة بالخصم الإضافي 200 جنيه للفرد وألف جنيه لكل بطاقة تموينية.

وأشار معيط إلى أن الحكومة بمختلف أجهزتها تتكاتف جهودها لإنجاح المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري، التي تسمح بالشراء الإلكتروني، بما يتلاءم مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن أصحاب البطاقات التموينية يستفيدون من الخصم الإضافى المقرر لهم بـ 10% ببطاقات الرقم القومي دون الحاجة للاطلاع على بطاقاتهم التموينية.