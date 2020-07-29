وزير النقل “كامل الوزير” يعلن زيادة أسعار تذاكر القطارات الجديدة اعتبارا من غد

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل عن بدء تطبيق زيادة أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد الجديدة بالكامل، سواء التي تم استيرادها من الخارج أو تطويرها في مصر، والبالغ عددها 38 قطاراً، وذلك من يوم الخميس 30 يوليو 2020.

وأكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال مؤتمر صحفي: ” أن أسعار تذاكر القطارات العادية ستبقى كما هي وستعمل على نفس الخطوط التي تعمل عليها القطارات الجديدة، ما يعطي حرية الاختيار للمواطن المصري.”

ولم يقوم الوزير خلال المؤتمر الصحفي بالكشف عن أسعار التذاكر بعد الزيادة الجديدة، التس سيتم تطبيقها غداً الخميس.

وقال المهندس كامل الوزير: “إن تحريك أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد الجديدة بالكامل يستهدف تغطية جزء من مصاريف التشغيل والصيانة واستدامة الخدمة بمستواها بعد التطوير، موضحاً أن تحريك أسعار التذاكر سيغطي نحو 70% فقط من مصاريف التشغيل”.

وأكمل سيادته قائلاً: “مصاريف التشغيل والصيانة بقطاع السكة الحديد بلغت العام الماضي 7.5 مليار جنيه، في مقابل تحقيق إيرادات تصل إلى 3 مليارات جنيه، مضيفا أن تعريفة الركوب الجديدة لن تزيد كثيراً وستغطي فقط مصاريف التشغيل.”

وكشف الوزير بأن الدولة المصرية عقدت مجموعة كبيرة من الصفقات الضخمة لشراء قرارات وعربات سكة حديد جديدة، فضلا عن عمليات تطوير وتحديث القطارات التي تتم في المصانع المصرية مثل مصانع سيماف، مبينا أنه سيتم توفير 4 قطارات جديدة شهريا سيتم إدخالها الخدمة مع تطبيق أسعار التذاكر الجديدة عليها.

وقال السيد الوزير حول آليات تسعير تذاكر القطارات: “الحكومة المصرية راجعت عند تحديد أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد الجديدة بالكامل عدداً من العوامل، منها مقارنة سعر التذكرة الجديد بأسعار ركوب وسائل المواصلات الأخرى في المسافات ذاتها، لافتا إلى أن قطارات السكة الحديد الجديدة توفر عوامل أمان ورفاهية أكبر بالمقارنة بوسائل المواصلات الأخرى.”

وشدد المهندس كامل وزير النقل على أن وزارة النقل تستهدف إيجاد اكثر من 900 قطار جديد مع انتهاء تنفيذ خطط تطوير مرفق السكة الحديد بالكامل في عام 2024، كما تستهدف توفير الخدمة لأكثر من مليون راكب سنويا خلال الأعوام القادمة.