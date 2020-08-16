وزير النقل يعلن إلغاء المعديات واستبدالها بـ كباري خرسانية للقرى التي يزيد عدد سكانها عن 10 آلاف مواطن

وزير النقل يعلن إلغاء المعديات واستبدالها بـ كباري خرسانية للقرى التي يزيد عدد سكانها عن 10 آلاف مواطن

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل قرار الرئيس السيسي خلال اتصاله هاتفيًا، وذلك عقب غرق معدية ديمشلي بالبحيرة الأسبوع الماضي.

وقال وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد” اليوم الأحد، إنه بادر بالاتصال هاتفيًا بالرئيس عبدالفتاح السيسي عقب علمه بحادث غرق معدية ديمشلي، وأكد “الوزير” إن الرئيس السيسي طلب منه وضع كل المعديات تحت إشراف وزارة النقل بدلا من المحليات لتكون الوزارة مسئولة عن سلامتها وصيانتها والتفتيش عليها.

وأشار وزير النقل إلى أن الرئيس السيسي قرر إلغاء المعديات وإقامة كباري خرسانية بدلا منها بالتنسيق مع المحافظين، وذلك في القرى التي يزيد عدد سكانها عن 10 آلاف مواطن.