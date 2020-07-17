وزير النقل يعلن موعد افتتاح محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو

تفقد وزير النقل الفريق مهندس، كامل الوزير، اليوم الجمعة، محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، من أجل أن يتابع الاستعدادات النهائية حتى يفتتح قبل عيد الأضحى، ورافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.

محطة عدلي منصور بدأت بها الجولة التفقدية وتلتها ورشة العمرة الجسيمة، التي تعد أكبر ورشة عمرة بالشرق الأوسط وأفريقيا فهي على مساحة 65 فدانا، شاملة جراجا ضخما تبلغ مساحته 34 ألف متر مسطح، يشمل 15 سكة، كل منها تتسع لقطارين ليصل العدد الإجمالي إلى 30 قطارا.

ومحطات المرحلة المتبقية التي تفقدها وزير النقل هي “الهايكستب، وقباء، وعمر بن الخطاب، وهشام بركات، والنزهة”، موجها بأن تكون كل المحطات جاهزة بشكل كامل للافتتاح، مع التأكيد على كل عوامل السلامة والأمان بأنظمة السكة والإشارات وأنظمة المسير، ليقدم في افتتاح المرحلة الرابعة كأفضل هدية تقدمها الدولة للشعب قبل عيد الأضحى.

ويعد ذلك المشروع الأول من نوعه بين مشروعات مترو الأنفاق الذي تنفذه أيادي مصرية بشكل كامل عبر شركات وطنية “المقاولون العرب، وأوراسكوم” كمقاول رئيسى للمشروع، مشاركةمع كبريات الشركات العالمية في مجال الأنظمة والسكة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أما عن أهمية محطة عدلي منصور، تعتبر محطة مركزية تبادلية كبيرة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا، لتشهد تبادلا للخدمة بين 5 وسائل نقل مختلفة وهي “محطة لمترو الخط الثالث، ومحطة للقطار الكهربائى (عدلى منصور– العاصمة الإدارية– العاشر من رمضان)، ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة/ السويس )، ومحطة للسوبرجيت، ومحطة لـBRT للربط مع مطار القاهرة الدولي”.