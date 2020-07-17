يشارك فيها الاتحاد الإفريقي.. تعرف على الخطوة المقبلة في ملف سد النهضة

يشارك فيها الاتحاد الإفريقي.. تعرف على الخطوة المقبلة في ملف سد النهضة

موقف صعب، ذلك ما وصف به الدكتور علاء الظواهري، عضو اللجنة الفنية لمفاوضات سد النهضة، ملف التفاوض المتعلق بسد النهضة.

وقال الظواهري، إنه رغم صعوبة الموقف إلا أنه من المحتمل وجود حلولا أخرى تطرح في الخطوة المقبلة على طاولة القمة الأفريقية المصغرة، والتي سيشارك فيها رؤساء الثلاث دول.

وأشار إلى أهمية أن يكون هناك رغبة إثيوبية في تحقيق نتائج إيجابية، وأن الخلافات الغنيم من الممكن أن تقرب وجهات النظر فيها.

وأشار الظواهري إلى انعقاد اجتماع بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا، مع رئيس الاتحاد الأفريقي، من المحتمل انعقاده خلال أيام، على أن يستعرض كل رئيس دولة سيستعرض ما حدث، وعليه يعلن الاتحاد الأفريقي عن رأيه، فربما يقول حلا، أو توصية ما، وكل رئيس من حقه رفض أو قبول ما سيتم عرضه.