يصل إلى مليوني جنيه.. تفاصيل القرض الشخصي من بنك CIB

القرض الشخصي والذي يعرف باسم “القرض النقدي”، يعد من الخدمات التي يقدمها يقدم البنك التجاري الدولي CIB مصر، ضمن عدة برامج مختلفة تتوافق مع كل عميل دون غيره بحسب دخله الشهري ووظيفته.

وتختلف تفاصيل القرض من شخص إلى آخر بحسب قيمة القرض، وكذا نسبة الفائدة، لعوامل عدة منها نوع وظيفة العميل، وكذا الدخل الشهري، إضافة إلى أنه عميل للبنك أم غير عميل للبنك، مؤكدا إمكانية التقدم للحصول على القرض تحويل الراتب على البنك أو دون تحويل.

تفاصيل القرض الشخصي من البنك التجاري الدولي CIB مصر

تصل قيمة القرض الشخصي من 5 آلاف جنيه حتى مليوني جنيه وذلك بحسب الدخل الشهري للعميل، ويبدأ سعر الفائدة من 14% إلى 23.5% متناقصة حسب نوع الوظيفة ومدة القرض، وتتراوح مدة القرض بين عامٍ ويصل إلى 8 سنوات، ويكون الدخل الشهري للعميل 3 آلاف جنيه، وذلك كحد أدنى، ويبلغ عمر المتقدم للبنك من 21 عاما حتى 60 عاما.

المزايا الإضافية المقدمة على القرض:

تأمين على الحياة حتى انتهاء مدة القرض ضد الوفاة أو الحوادث، مع إمكانية الاقتراض بضمان الودائع والشهادات التابعة للعميل في البنك، إضافة إلى وجود سهولة في سداد القرض من خلال أكثر من 198 فرعًا، وأكثر من 440 ماكينة إيداع نقدي ATM.

المستندات العامة المطلوبة:

يكون تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي “سارية”، وإيصال حديث لفاتورة الهاتف أو الكهرباء أو الغاز يكون بحد أقصى 3 أشهر.

المستندات المطلوبة لإثبات الدخل:

– في حالة تحويل الراتب لا توجد مستندات إضافية، وفي حالة عدم التحويل يقدم خطاب من جهة العمل بمفردات المرتب أو 3 إشعارات لمفردات المرتب، أو كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر.

– عند أصحاب الأعمال والمهن الحرة يحتاج البنك إلى كشف حساب بنكي شخصي، أو باسم الشركة عن آخر 6 أشهر، وصورة من سجل تجاري.