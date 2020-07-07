يصل إلى نصف مليون جنيه.. مزايا قرض المصرف المتحد لأصحاب المهن الحرة
أعلن المصرف المتحد، تقديم باقة متنوعة من برامج التمويل الشخصية، تتضمن القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة بقيمة تصل إلى 500 ألف جنيه، وفترة سداد تصل إلى سبع سنوات.
العرض المقدم
• قيمة التمويل: من 10000 ويصل إلى 500000 جنيه.
• فترة السداد: تصل إلى 7 سنوات.
• الفائدة: 17% متناقصة.
الشروط والأوراق المطلوبة:
– الحد الأدنى للدخل: 25000 جنيه.
– أن يكون العمل قائم بحد أدنى سنتين.
– صورة البطاقة الضريبية موضحًا فيها آخر موقف للتعامل.
– صورة تصريح مزاولة المهنة.
– كشف حساب بنكي باسم المنشأة أو صاحبها موضح حركة التعامل لآخر 12 شهرًا.
– استعلام ميداني شامل عن العميل وحجم نشاطه.