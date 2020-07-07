يصل لمليون جنيه.. بنك الإسكندرية يقدم قرض سيارة لأصحاب المهن الحرة

يطرح بنك الإسكندرية، باقة متنوعة من قروض السيارات بأسعار فائدة تنافسية، منها قرض السيارة لأصحاب المهن الحرة بقيمة تصل إلى مليون جنيه ومعدل فائدة 17% متناقصة، وفترة سداد حتى خمس سنوات.

المميزات:

– تمويل بدون دفعة مقدمة.

– تأمين مجاني على الحياة طوال مدة التمويل.

– قيمة القرض: يصل إلى 1000000 جنيه.

– تمويل يصل إلى 75% من قيمة السيارة.

– فترة سداد تصل إلى 5 سنوات.

– الفائدة: 17% متناقصة سنويا.

الشروط الأساسية:

– عمر العميل : من 25 الى 65 عام

– الحد الأدنى لمدة النشاط : عامين

الأوراق المطلوبة:

– صورة من بطاقة الرقم القومي

– كشف حساب بنكي (12 شهر)

– بطاقة ضريبية سارية

– مستخرج سجل تجارى حديث (لا يتعدى 3 أشهر)

– فاتورة مرافق حديثة ” غاز – كهرباء – تليفون ” لا يتعدى تاريخها 3 أشهر

– عرض سعر سيارة