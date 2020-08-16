15 رسالة وتوجيه للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في افتتاح الخط الثالث للمترو

15 رسالة وتوجيه للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في افتتاح الخط الثالث للمترو

قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بتوجيه العديد من الرسائل الهامة للشعب المصري خلال خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وننشر لكم في مصر 365 أهم رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، على النحو التالي:

1- إنشاء محاور من بنها حتى جمصة كان الهدف تسهيل الحركة عبر المحافظات.

2- بعض المشروعات التي يجري تنفيذها في مصر ممولة من خلال الاقتراض الخارجي.

3- مصر تمكنت من تحقيق نجاح كبير في مواجهة فيروس كورونا المستجد الفترة الماضية.

4- “لو كان فيه احترام ومفيش تعدي على حرم الترعة ومحدش قرب منها مكناش هنبقى محتاجين نعمل كوبري بتكلفة مليار جنيه”

5- الحكومة تسعى لإنشاء محور (المحمودية – البحيرة) ولكنها واجهت الكثير من العقبات متمثلة بالتعديات من قبل المواطنين”.

6- بنفكر نعمل محور المحمودية، حجم التعدي على حرم المحمودية 5500 حالة طيب عايزينا نبني البلد ولا هنفضل مصرين على مناظر ضيقة.

7- “أنا مش ضد الناس تبني وتعمر بس عايزين نعمل كدة من غير ما نسبب مشكلات كبيرة جدًا جدًا”.

8- “تقييم الموقف فيما يتعلق بقرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر خلال الفترة المتبقية من المدة المعلنة”.

9- “بنهاية الـ6 شهور فيه أراضي وأحياء لن يسمح بالبناء فيها تاني خلاص مينفعش، وفيه هنسمح بدور أو 2 فقط، بقول ده علشان الناس تستعد لده، مش هيبقى فيه وسيلة تانية نحسن جودة الطرق أكتر من كدة والزحام لا يمكن تحمله أكتر من كدة”.

10- “إحنا في أي لقاء حريصين على لبس الكمامة واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة”.

11- “عايزين نوصل لصفر إصابات بفيروس كورونا ونحافظ عليه، أي تهاون هينعكس علينا وإحنا رايحين على مدارس وجامعات وده أمر بحاجة للإصرار على موقفنا كمواطنين ودولة وأجهزة، للحفاظ على عدم تأثر الصحة العامة في مصر بشكل كبير خاصة شهر ولا اتنين، وهندخل على المدارس والشتاء وأرجو الإعلام يساعدنا في ده”.

12- “كل قطاع بنتكلم فيه تجدوا الرقم بيقرب من تريليون جنيه للمشروعات، ونفس الكلام في قطاع النقل وباقي القطاعات ده معناه إن حجم العمل اللي بيتم والتمويل لهذه القطاعات ضخم جدًا، والدولة حريصة تحسن من حياة الناس في كل القطاعات”.

13- “لما قولنا نقلل المسافة الجانبية من 100 كم إلى 25 كم بين المحاور على النيل، ناس تقول أوعوا تكونوا مهتمين بالمحافظات الرئيسية فقط، لأ.. مش سايبين حاجة في مصر مش شغالين فيها في كل القطاعات”.

14- “التعليم في مصر والجهد وحجم الإنشاءات اللي اتعملت تجدوا مليارات كتيرة جدًا، بيتم ضخها علشان المستهدفات اللي إحنا حاطينها كدولة تتحقق في أقرب وقت ممكن”.

15- “كنا قولنا في يونيو مش هنغلي إلا لما تكون القطارات جديدة كاملة.. السنة الجاية مفيش عربية ولا جرار على السكة ولا السكة نفسها هتكون غير مطورة”.

وكان السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قد افتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، صباح اليوم الأحد الموافق 16 اغسطس 2020، ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.