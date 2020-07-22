200 جنيه دعمًا للفرد في بطاقات التموين.. تفاصيل مبادرة “تحفيز الإستهلاك” الرئاسية

أعلنت وزارة المالية اليوم عن إطلاق مبادرة تشجيع المنتج المحلي وتحفيز الإستهلاك وذلك بدايةً من يوم الأحد المقبل وهي مبادرة رئاسية؛ لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، وتستمر لمدة 3 أشهر.

وأوضح بيان من مجلس الوزراء اليوم الكثير من تفاصيل المبادرة وهي كالآتي:

يبلغ متوسط الخصومات على السلع والمنتجات 20%، يستفيد منها كل المصريين، حيث تمنح الحكومة حاملي البطاقات التموينية دعمًا قيمته 200 جنيه للفرد بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة الواحدة، سيتم احتسابها ضمن خصم إضافي على السلع المشاركة بالمبادرة بنسبة 10% من ثمن السلعة.

المنتجات المشاركة في المبادرة تضم الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة ومنتجات الجلود والأثاث ومنتجات تشطيب المنازل والصناعات الحرفية ومنتجات أخرى كما تتيح المبادرة قروضًا ميسرة وبفائدة مخفضة لاستخدامها في شراء السلع بأسعارها الجديدة بعد الخصم، مع التمتع بفترة سداد للقروض تصل إلى 24 شهرًا.

تعمل المبادرة على تشجيع المنتج المحلي وتشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية.

من المستفيد من مبادرة تشجيع المنتج المحلي وتحفيز الإستهلاك ؟

أوضحت وزارة المالية اليوم في اجتماع مجلس الوزراء أن هذه المبادرة الرئاسية يستفيد منها جميع المواطنين سواء مصريين أو غير مصريين.

كما قامت الحكومة اليوم بإطلاق موقعًا إلكترونيًا تم الانتهاء منه، يعرض السلع ومتاح الشراء الإلكتروني منه وهو WWW.MOBADRA.GOV.EG، مع العلم أن المبادرة بها ما يقرب من 4231 منتجًا و1178 تاجرًا والعدد مرشح للزيادة خلال الأيام القادمة.

وقد قامت الحكومة بضخ 12.25 مليار جنيه في المبادرة، حيث تعد هذه المبادرة ضمن مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.