تحرك أسعار الجنيه الاسترليني أمام الجنيه وميد بنك يتصدر الشراء: تحديث 09:00 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 26 يونيو الساعة 9:00 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الجنيه الاسترليني في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الجنيه الاسترليني بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الجنيه الاسترليني الحالية.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني حاليًا متوفر في ميد بنك حيث انخفض سعر الجنيه الاسترليني بقيمة 5 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 61.33 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.27 جنيها، وللبيع 61.48 جنيها.

بنك مصر: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.26 جنيها، وللبيع 61.52 جنيها.

كريدي أجريكول: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.27 جنيها، وللبيع 61.53 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.26 جنيها، وللبيع 61.52 جنيها.

بنك البركة: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.30 جنيها وبيعه بسعر 61.50 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.30 جنيها، وسعر البيع 61.50 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.30 جنيها، وللبيع 61.50 جنيها.

ميد بنك: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.33 جنيها، وللبيع 61.67 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.28 جنيها، وللبيع 61.47 جنيها.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.28 جنيها، وسعر البيع 61.47 جنيها.

المصرف المتحد: الجنيه الاسترليني يسجل 60.97 جنيها للشراء و 61.50 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.25 جنيها للشراء و 61.48 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.28 جنيها وبيعه بسعر 61.47 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.26 جنيها وبيعه بسعر 61.48 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.28 جنيها، وسعر البيع 61.47 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.31 جنيها، وسعر البيع 61.59 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.24 جنيها، وللبيع عند 61.43 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.28 جنيها للشراء و 61.47 للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.28 جنيها للشراء و 61.47 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.28 جنيها للشراء و 61.47 للبيع.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.29 جنيها، وسعر البيع 61.52 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.25 جنيها، وللبيع 61.47 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.29 جنيها، وللبيع عند 61.54 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.28 جنيها للشراء و 61.47 للبيع.

بنك HSBC: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.30 جنيها للشراء و 61.50 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.25 جنيها، وسعر البيع هو 61.45 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.