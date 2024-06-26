تحرك أسعار الجنيه الاسترليني أمام الجنيه والبنك الأهلي المتحد يتصدر الشراء: تحديث 10:30 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الأربعاء 26 يونيو الساعة 10:30 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الجنيه الاسترليني ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الجنيه الاسترليني الحالي.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني حاليًا متوفر في البنك الأهلي المتحد وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية حيث سجل الجنيه الاسترليني زيادة أمام الجنيه المصري بقيمة 3 قرشًا ليصل إلى 61.44 جنيهًا.

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.27 جنيها، وللبيع 61.48 جنيها.

بنك مصر: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.28 جنيها، وللبيع 61.47 جنيها.

كريدي أجريكول: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.26 جنيها وبيعه بسعر 61.47 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.26 جنيها للشراء و 61.52 للبيع.

بنك البركة: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.30 جنيها، وسعر البيع 61.50 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.30 جنيها، وللبيع 61.50 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.41 جنيها، وسعر البيع هو 61.66 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.17 جنيها للشراء و 61.51 للبيع.

بنك قناة السويس: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.28 جنيها وبيعه بسعر 61.47 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.28 جنيها للشراء و 61.47 للبيع.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.01 جنيها، وسعر البيع هو 61.56 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.30 جنيها، وللبيع 61.50 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.28 جنيها، وللبيع عند 61.47 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.26 جنيها، وللبيع 61.48 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: الجنيه الاسترليني يسجل 61.28 جنيها للشراء و 61.47 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.31 جنيها للشراء و 61.59 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.24 جنيها وبيعه بسعر 61.43 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.30 جنيها، وللبيع 61.55 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.27 جنيها للشراء و 61.47 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.28 جنيها، وسعر البيع 61.47 جنيها.

المصرف العربي الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.31 جنيها وبيعه بسعر 61.51 جنيها.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.25 جنيها، وسعر البيع 61.47 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.38 جنيها، وسعر البيع هو 61.62 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.28 جنيها للشراء و 61.47 للبيع.

بنك HSBC: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.30 جنيها للشراء و 61.50 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.25 جنيها، وللبيع 61.45 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.