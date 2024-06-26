تحديث 10:55 صباحا: تحرك بقيمة 5 قرشًا لسعر الدولار الأمريكي الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر ليوم الأربعاء 26 يونيو الساعة 10:55 صباحًا. حيث يُعتبر الدولار الأمريكي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدولار الأمريكي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدولار الأمريكي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدولار الأمريكي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة زيادة سعر الدولار الأمريكي بمقدار 5 قرشًا ليسجل 48.55 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.31 جنيها للشراء و 48.45 للبيع.

بنك مصر: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.33 جنيها، وللبيع 48.43 جنيها.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.33 جنيها، وسعر البيع 48.43 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.33 جنيها، وللبيع 48.43 جنيها.

بنك البركة: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.35 جنيها وبيعه بسعر 48.45 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.35 جنيها للشراء و 48.45 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.48 جنيها، وللبيع 48.58 جنيها.

ميد بنك: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.30 جنيها وبيعه بسعر 48.40 جنيها.

بنك قناة السويس: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.33 جنيها للشراء و 48.43 للبيع.

البنك الأهلي المصري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.42 جنيها وبيعه بسعر 48.52 جنيها.

المصرف المتحد: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.40 جنيها وبيعه بسعر 48.50 جنيها.

بنك الكويت الوطني: الدولار الأمريكي يسجل 48.35 جنيها للشراء و 48.45 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.33 جنيها، وللبيع 48.43 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.35 جنيها وبيعه بسعر 48.43 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.33 جنيها، وللبيع 48.43 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 47.53 جنيها، وللبيع عند 47.63 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.30 جنيها، وسعر البيع هو 48.40 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.50 جنيها، وسعر البيع هو 48.60 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.43 جنيها للشراء و 48.53 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.33 جنيها، وللبيع 48.43 جنيها.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.38 جنيها، وسعر البيع 48.48 جنيها.

بنك الإسكندرية: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.33 جنيها وبيعه بسعر 48.43 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.50 جنيها، وسعر البيع هو 48.60 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.33 جنيها، وللبيع عند 48.43 جنيها.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.35 جنيها، وسعر البيع 48.45 جنيها.

بنك قطر الوطني: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.31 جنيها للشراء و 48.41 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.