تحديث 10:55 صباحا: تحرك بقيمة 3 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 26 يونيو الساعة 10:55 صباحًا. حيث يُعد اليورو من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار اليورو في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار اليورو بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار اليورو الحالية.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية حيث ارتفع اليورو بقيمة 3 قرشًا ليبلغ سعره 51.88 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: اليورو يسجل 51.79 جنيها للشراء و 51.96 جنيها للبيع.

بنك مصر: سجل سعر اليورو 51.73 جنيها للشراء و 52.03 للبيع.

كريدي أجريكول: سجل سعر اليورو 51.74 جنيها للشراء و 52.04 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: اليورو يسجل 51.76 جنيها للشراء و 52.03 جنيها للبيع.

بنك البركة: اليورو يسجل 51.77 جنيها للشراء و 51.92 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.76 جنيها، وللبيع عند 51.92 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء اليورو بسعر 51.77 جنيها وبيعه بسعر 51.92 جنيها.

ميد بنك: اليورو يسجل 51.77 جنيها للشراء و 52.14 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.75 جنيها، وسعر البيع هو 51.90 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر اليورو الآن 51.75 جنيها للشراء و 51.90 للبيع.

المصرف المتحد: اليورو يسجل 51.54 جنيها للشراء و 52.02 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر اليورو 51.78 جنيها للشراء و 52.00 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر اليورو 51.75 جنيها للشراء و 51.90 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: قيمة اليورو للشراء هي 51.70 جنيها، وللبيع 51.94 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة اليورو للشراء هي 51.74 جنيها، وللبيع 51.90 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.85 جنيها، وللبيع عند 51.12 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.71 جنيها، وللبيع عند 51.87 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.75 جنيها، وسعر البيع هو 51.90 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.75 جنيها، وسعر البيع هو 51.92 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء اليورو 51.75 جنيها، وسعر البيع 51.90 جنيها.

المصرف العربي الدولي: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.81 جنيها، وللبيع عند 52.03 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر اليورو للشراء هو 51.73 جنيها، وللبيع 51.90 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.78 جنيها، وللبيع عند 52.05 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: شراء اليورو بسعر 51.75 جنيها وبيعه بسعر 51.90 جنيها.

بنك HSBC: سجل سعر اليورو 51.77 جنيها للشراء و 51.92 للبيع.

بنك قطر الوطني: سجل سعر اليورو 51.73 جنيها للشراء و 51.88 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.