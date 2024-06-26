تغيرات بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية يتصدر الشراء: تحديث 11:00 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر ليوم الأربعاء 26 يونيو الساعة 11:00 صباحًا. حيث يُعتبر الدولار الأمريكي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدولار الأمريكي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدولار الأمريكي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدولار الأمريكي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي حاليًا متوفر في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية حيث سجل الدولار الأمريكي زيادة أمام الجنيه المصري بقيمة 5 قرشًا ليصل إلى 48.60 جنيهًا.

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.31 جنيها، وللبيع 48.45 جنيها.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.45 جنيها، وسعر البيع هو 48.55 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.33 جنيها، وللبيع 48.43 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.33 جنيها للشراء و 48.43 للبيع.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.45 جنيها، وسعر البيع هو 48.55 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.35 جنيها، وسعر البيع 48.45 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.55 جنيها للشراء و 48.65 للبيع.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.50 جنيها، وسعر البيع هو 48.60 جنيها.

بنك قناة السويس: الدولار الأمريكي يسجل 48.33 جنيها للشراء و 48.43 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.47 جنيها، وللبيع 48.57 جنيها.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.45 جنيها، وسعر البيع 48.55 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.50 جنيها للشراء و 48.60 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الدولار الأمريكي يسجل 48.33 جنيها للشراء و 48.43 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.35 جنيها، وسعر البيع 48.43 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.40 جنيها، وسعر البيع هو 48.50 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.53 جنيها، وللبيع 47.63 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.30 جنيها للشراء و 48.40 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.55 جنيها، وسعر البيع هو 48.65 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.48 جنيها، وللبيع 48.58 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.33 جنيها، وللبيع عند 48.43 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.50 جنيها، وسعر البيع هو 48.60 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.46 جنيها للشراء و 48.56 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.55 جنيها وبيعه بسعر 48.65 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.47 جنيها، وسعر البيع 48.57 جنيها.

بنك HSBC: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.50 جنيها، وللبيع 48.60 جنيها.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.48 جنيها، وسعر البيع 48.58 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.