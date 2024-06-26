تحديث 11:10 صباحا: تحرك بقيمة 1 قرشًا لسعر الدرهم الإماراتي الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر ليوم الأربعاء 26 يونيو الساعة 11:10 صباحًا. حيث يُعتبر الدرهم الإماراتي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدرهم الإماراتي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدرهم الإماراتي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدرهم الإماراتي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري حيث زاد سعر الدرهم الإماراتي بمقدار 1 قرشًا ليبلغ 13.24 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.15 جنيها للشراء و 13.19 جنيها للبيع.

بنك مصر: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.21 جنيها، وللبيع 13.22 جنيها.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.14 جنيها، وسعر البيع 13.18 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 12.99 جنيها، وللبيع 13.19 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.19 جنيها، وللبيع عند 13.22 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.16 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.23 جنيها، وللبيع 13.26 جنيها.

ميد بنك: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.20 جنيها للشراء و 13.28 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.16 جنيها للشراء و 13.20 للبيع.

البنك الأهلي المصري: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.23 جنيها وبيعه بسعر 13.25 جنيها.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 12.93 جنيها، وسعر البيع 13.23 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.07 جنيها، وسعر البيع هو 13.30 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.16 جنيها وبيعه بسعر 13.19 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.15 جنيها للشراء و 13.19 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.16 جنيها، وسعر البيع هو 13.24 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.07 جنيها، وللبيع 13.18 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.20 جنيها، وللبيع 13.25 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.13 جنيها، وسعر البيع 13.20 جنيها.

المصرف العربي الدولي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.23 جنيها للشراء و 13.26 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.18 جنيها، وسعر البيع 13.22 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.17 جنيها، وسعر البيع هو 13.22 جنيها.

بنك HSBC: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.20 جنيها للشراء و 13.23 للبيع.

بنك قطر الوطني: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.16 جنيها وبيعه بسعر 13.23 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.