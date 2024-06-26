تحرك أسعار الريال السعودي أمام الجنيه والبنك الأهلي المتحد يتصدر الشراء: تحديث 11:25 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الريال السعودي اليوم في مصر ليوم الأربعاء 26 يونيو الساعة 11:25 صباحًا. حيث يُعتبر الريال السعودي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الريال السعودي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الريال السعودي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الريال السعودي.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أفضل سعر لشراء الريال السعودي حاليًا متوفر في البنك الأهلي المتحد حيث ارتفع سعر الريال السعودي بقيمة 2 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 12.98 جنيهًا

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.88 جنيها، وللبيع 12.91 جنيها.

بنك مصر: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.92 جنيها، وللبيع 12.95 جنيها.

كريدي أجريكول: سجل سعر الريال السعودي 12.90 جنيها للشراء و 12.95 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر الريال السعودي 12.55 جنيها للشراء و 12.93 للبيع.

بنك البركة: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.85 جنيها، وسعر البيع 12.94 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الريال السعودي الآن 12.89 جنيها للشراء و 12.92 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.96 جنيها، وللبيع 12.99 جنيها.

ميد بنك: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.92 جنيها، وللبيع 13.00 جنيها.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.85 جنيها، وسعر البيع 12.94 جنيها.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.95 جنيها، وسعر البيع 12.98 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الريال السعودي الآن 12.51 جنيها للشراء و 12.96 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.84 جنيها، وللبيع 12.98 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الريال السعودي الآن 12.88 جنيها للشراء و 12.91 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الريال السعودي 12.86 جنيها للشراء و 12.92 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.58 جنيها، وللبيع 12.94 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.80 جنيها، وللبيع 12.97 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: الريال السعودي يسجل 12.56 جنيها للشراء و 12.91 جنيها للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الريال السعودي الآن 12.76 جنيها للشراء و 12.98 للبيع.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الريال السعودي 12.89 جنيها للشراء و 12.98 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.81 جنيها، وللبيع عند 12.92 جنيها.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.95 جنيها، وسعر البيع 12.98 جنيها.

بنك الإسكندرية: شراء الريال السعودي بسعر 12.94 جنيها وبيعه بسعر 12.97 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: الريال السعودي يسجل 12.95 جنيها للشراء و 12.98 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.90 جنيها، وللبيع 12.98 جنيها.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.93 جنيها، وسعر البيع 12.96 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.79 جنيها، وسعر البيع هو 12.95 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.