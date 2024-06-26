تحرك أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 11:25 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 26 يونيو الساعة 11:25 صباحًا. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدرهم الإماراتي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدرهم الإماراتي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدرهم الإماراتي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المصري حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة زيادة سعر الدرهم الإماراتي بمقدار 1 قرشًا ليسجل 13.25 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.15 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

بنك مصر: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.21 جنيها للشراء و 13.22 للبيع.

كريدي أجريكول: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.14 جنيها، وللبيع 13.18 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الدرهم الإماراتي يسجل 12.99 جنيها للشراء و 13.19 جنيها للبيع.

بنك البركة: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.19 جنيها، وللبيع عند 13.22 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.16 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.23 جنيها، وللبيع 13.26 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.20 جنيها للشراء و 13.28 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.16 جنيها، وللبيع 13.20 جنيها.

البنك الأهلي المصري: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.24 جنيها، وللبيع 13.25 جنيها.

المصرف المتحد: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 12.93 جنيها وبيعه بسعر 13.23 جنيها.

بنك الكويت الوطني: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.07 جنيها، وللبيع 13.30 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.16 جنيها وبيعه بسعر 13.19 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.15 جنيها للشراء و 13.19 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.16 جنيها وبيعه بسعر 13.24 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.07 جنيها، وسعر البيع هو 13.18 جنيها.

البنك التجاري الدولي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.20 جنيها، وللبيع عند 13.25 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.13 جنيها للشراء و 13.20 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.23 جنيها، وللبيع 13.26 جنيها.

بنك الإسكندرية: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.21 جنيها، وللبيع عند 13.25 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.20 جنيها، وللبيع عند 13.25 جنيها.

بنك HSBC: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.20 جنيها للشراء و 13.23 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.16 جنيها، وسعر البيع هو 13.23 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.