تحديث 11:35 صباحا: تحرك بقيمة 1 قرشًا لسعر الدرهم الإماراتي الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر ليوم الأربعاء 26 يونيو الساعة 11:35 صباحًا. حيث يُعتبر الدرهم الإماراتي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدرهم الإماراتي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدرهم الإماراتي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدرهم الإماراتي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري حيث ارتفع الدرهم الإماراتي بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 13.26 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.15 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

بنك مصر: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.23 جنيها، وسعر البيع 13.25 جنيها.

كريدي أجريكول: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.18 جنيها للشراء و 13.22 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 12.99 جنيها، وللبيع 13.19 جنيها.

بنك البركة: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.23 جنيها وبيعه بسعر 13.26 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.16 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.25 جنيها للشراء و 13.28 للبيع.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.20 جنيها، وسعر البيع هو 13.28 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.18 جنيها، وسعر البيع هو 13.23 جنيها.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.25 جنيها، وللبيع عند 13.26 جنيها.

المصرف المتحد: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 12.96 جنيها، وللبيع عند 13.26 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.07 جنيها، وسعر البيع هو 13.30 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.16 جنيها، وللبيع 13.19 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.15 جنيها وبيعه بسعر 13.19 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.16 جنيها، وسعر البيع 13.24 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.07 جنيها للشراء و 13.18 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.22 جنيها وبيعه بسعر 13.27 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.13 جنيها، وللبيع عند 13.20 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.23 جنيها للشراء و 13.26 للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.21 جنيها للشراء و 13.25 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.22 جنيها، وللبيع 13.27 جنيها.

بنك HSBC: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.23 جنيها، وللبيع 13.26 جنيها.

بنك قطر الوطني: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.16 جنيها، وللبيع 13.23 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.