تغيرات بسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 01:45 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر الأربعاء 26 يونيو الساعة 1:45 مساءً. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدرهم الإماراتي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدرهم الإماراتي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أفضل سعر لشراء الدرهم الإماراتي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث انخفض سعر الدرهم الإماراتي بقيمة 1 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 13.25 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.15 جنيها، وسعر البيع 13.19 جنيها.

بنك مصر: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.20 جنيها للشراء و 13.21 للبيع.

كريدي أجريكول: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.22 جنيها وبيعه بسعر 13.26 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.00 جنيها وبيعه بسعر 13.19 جنيها.

بنك البركة: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.16 جنيها، وسعر البيع 13.19 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.26 جنيها، وللبيع 13.29 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.25 جنيها للشراء و 13.29 للبيع.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.22 جنيها، وسعر البيع 13.29 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.14 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.19 جنيها للشراء و 13.20 للبيع.

المصرف المتحد: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 12.89 جنيها، وللبيع عند 13.19 جنيها.

بنك الكويت الوطني: الدرهم الإماراتي يسجل 13.12 جنيها للشراء و 13.35 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.16 جنيها وبيعه بسعر 13.19 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.18 جنيها للشراء و 13.22 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.16 جنيها، وسعر البيع 13.24 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.07 جنيها، وللبيع 13.18 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.18 جنيها للشراء و 13.23 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.23 جنيها، وللبيع 13.30 جنيها.

المصرف العربي الدولي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.17 جنيها وبيعه بسعر 13.20 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.18 جنيها للشراء و 13.23 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.14 جنيها، وسعر البيع هو 13.19 جنيها.

بنك HSBC: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.20 جنيها، وللبيع عند 13.23 جنيها.

بنك قطر الوطني: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.19 جنيها للشراء و 13.26 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.