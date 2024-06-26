تحديث 02:20 مساءًا: تحرك بقيمة 1 قرشًا لسعر الدولار الأمريكي الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 26 يونيو الساعة 2:20 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدولار الأمريكي في كريدي أجريكول حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكي بقيمة 1 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 48.70 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.31 جنيها، وللبيع 48.45 جنيها.

بنك مصر: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.17 جنيها للشراء و 48.27 للبيع.

كريدي أجريكول: الدولار الأمريكي يسجل 48.12 جنيها للشراء و 48.22 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.12 جنيها، وسعر البيع هو 48.22 جنيها.

بنك البركة: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.20 جنيها للشراء و 48.30 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.15 جنيها، وللبيع 48.25 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.69 جنيها وبيعه بسعر 48.79 جنيها.

ميد بنك: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.25 جنيها للشراء و 48.35 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.05 جنيها، وللبيع 48.15 جنيها.

البنك الأهلي المصري: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.10 جنيها، وللبيع 48.20 جنيها.

المصرف المتحد: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.15 جنيها، وللبيع 48.25 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.30 جنيها للشراء و 48.40 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.15 جنيها، وللبيع 48.25 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: الدولار الأمريكي يسجل 48.25 جنيها للشراء و 48.35 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.12 جنيها، وللبيع عند 48.22 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الدولار الأمريكي الآن 47.53 جنيها للشراء و 47.63 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.10 جنيها للشراء و 48.20 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.05 جنيها، وللبيع عند 48.15 جنيها.

البنك التجاري الدولي: الدولار الأمريكي يسجل 48.05 جنيها للشراء و 48.15 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.13 جنيها للشراء و 48.23 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.05 جنيها للشراء و 48.15 للبيع.

بنك الإسكندرية: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.12 جنيها، وللبيع عند 48.22 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.15 جنيها، وللبيع عند 48.25 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.05 جنيها وبيعه بسعر 48.15 جنيها.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.15 جنيها، وسعر البيع 48.25 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.14 جنيها، وللبيع 48.24 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.