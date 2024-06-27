تحرك أسعار الريال السعودي أمام الجنيه والبنك المصري لتنمية الصادرات يتصدر الشراء: تحديث 08:45 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر بتاريخ الخميس 27 يونيو الساعة 8:45 صباحًا. حيث يُعد الريال السعودي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الريال السعودي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الريال السعودي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الريال السعودي الحالية.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أفضل سعر لشراء الريال السعودي حاليًا متوفر في البنك المصري لتنمية الصادرات حيث تراجع سعر الريال السعودي بمقدار 15 قرشًا ليبلغ 12.83 جنيهًا

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء الريال السعودي بسعر 12.79 جنيها وبيعه بسعر 12.83 جنيها.

بنك مصر: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.79 جنيها، وللبيع 12.82 جنيها.

كريدي أجريكول: الريال السعودي يسجل 12.78 جنيها للشراء و 12.83 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.46 جنيها، وللبيع 12.84 جنيها.

بنك البركة: سعر الريال السعودي الآن 12.72 جنيها للشراء و 12.82 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.79 جنيها، وللبيع عند 12.82 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.79 جنيها، وسعر البيع هو 12.82 جنيها.

ميد بنك: شراء الريال السعودي بسعر 12.75 جنيها وبيعه بسعر 12.82 جنيها.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.74 جنيها، وسعر البيع 12.83 جنيها.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.79 جنيها، وللبيع عند 12.82 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.37 جنيها، وللبيع 12.82 جنيها.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.70 جنيها، وللبيع عند 12.83 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الريال السعودي يسجل 12.83 جنيها للشراء و 12.86 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: شراء الريال السعودي بسعر 12.77 جنيها وبيعه بسعر 12.82 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.46 جنيها، وللبيع عند 12.81 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الريال السعودي الآن 12.80 جنيها للشراء و 12.97 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.47 جنيها، وسعر البيع هو 12.82 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سجل سعر الريال السعودي 12.60 جنيها للشراء و 12.82 للبيع.

البنك التجاري الدولي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.73 جنيها، وللبيع 12.82 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.72 جنيها، وللبيع عند 12.82 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.79 جنيها، وللبيع 12.82 جنيها.

بنك الإسكندرية: شراء الريال السعودي بسعر 12.79 جنيها وبيعه بسعر 12.82 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: الريال السعودي يسجل 12.79 جنيها للشراء و 12.82 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: الريال السعودي يسجل 12.74 جنيها للشراء و 12.81 جنيها للبيع.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.79 جنيها، وسعر البيع هو 12.82 جنيها.

بنك قطر الوطني: سجل سعر الريال السعودي 12.65 جنيها للشراء و 12.81 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.