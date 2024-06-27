ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3594 للشراء في تحديث 12:00 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 27 يونيو الساعة 12:00 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 3571 جنيهًا للبيع و3594 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3566 جنيهًا للبيع و3589 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3274 جنيهًا للبيع و3295 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3269 جنيهًا للبيع و 3290 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 3125 جنيهًا للبيع و3145 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3120 جنيهًا للبيع و3140 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 2679 جنيهًا للبيع و2696 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2674 جنيهًا للبيع و2691 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 2083 جنيهًا للبيع و2097 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2080 جنيهًا للبيع و2093 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 1786 جنيهًا للبيع و1797 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الاونصة ليسجل 111071 جنيهًا للبيع و111782 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 177 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 25000 جنيهًا للبيع و25160 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 24960 جنيهًا للبيع و25120 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الكيلو ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3571429 جنيهًا للبيع و3594286 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5715 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3565714 جنيهًا للبيع و 3588571 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 27 يونيو الساعة 12:00 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3145 جنيه للشراء، وللبيع 3125 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 15725 جنيه للشراء، وللبيع 15625 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 31450 جنيه للشراء، وللبيع 31250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 78625 جنيه للشراء، وللبيع 78125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 157250 جنيه للشراء، وللبيع 156250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 314500 جنيه للشراء، وللبيع 312500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 471750 جنيه للشراء، وللبيع 468750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 629000 جنيه للشراء، وللبيع 625000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 786250 جنيه للشراء، وللبيع 781250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.