تحديث 01:25 مساءًا: تحرك بقيمة 6 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو اليوم في مصر بتاريخ الخميس 27 يونيو الساعة 1:25 مساءً. حيث يُعد اليورو من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار اليورو في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار اليورو بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار اليورو الحالية.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في ميد بنك حيث زاد سعر اليورو بمقدار 6 قرشًا ليبلغ 51.47 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.28 جنيها، وللبيع عند 51.44 جنيها.

بنك مصر: قيمة اليورو للشراء هي 51.20 جنيها، وللبيع 51.41 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر اليورو الآن 51.24 جنيها للشراء و 51.45 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر اليورو للشراء هو 51.19 جنيها، وللبيع 51.40 جنيها.

بنك البركة: سعر اليورو للشراء هو 51.18 جنيها، وللبيع 51.39 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر اليورو الآن 51.27 جنيها للشراء و 51.44 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة اليورو للشراء هي 51.25 جنيها، وللبيع 51.44 جنيها.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.25 جنيها، وسعر البيع هو 51.61 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر اليورو للشراء هو 51.18 جنيها، وللبيع 51.39 جنيها.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.20 جنيها، وللبيع عند 51.41 جنيها.

المصرف المتحد: شراء اليورو بسعر 50.93 جنيها وبيعه بسعر 51.38 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء اليورو بسعر 51.20 جنيها وبيعه بسعر 51.41 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء اليورو 51.23 جنيها، وسعر البيع 51.42 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر اليورو الآن 51.15 جنيها للشراء و 51.41 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر اليورو للشراء هو 51.20 جنيها، وللبيع 51.41 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.23 جنيها، وللبيع عند 51.42 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.21 جنيها، وللبيع عند 51.40 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء اليورو بسعر 51.36 جنيها وبيعه بسعر 51.57 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.36 جنيها، وسعر البيع هو 51.56 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء اليورو بسعر 51.25 جنيها وبيعه بسعر 51.46 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.36 جنيها، وسعر البيع هو 51.57 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر اليورو للشراء هو 51.18 جنيها، وللبيع 51.41 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سجل سعر اليورو 51.41 جنيها للشراء و 51.63 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: اليورو يسجل 51.36 جنيها للشراء و 51.57 جنيها للبيع.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.37 جنيها، وسعر البيع هو 51.58 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.25 جنيها، وسعر البيع هو 51.46 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.