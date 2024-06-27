تغيرات بسعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري والبنك الأهلي المتحد يتصدر الشراء: تحديث 02:05 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الخميس 27 يونيو الساعة 2:05 مساءً. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الجنيه الاسترليني ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الجنيه الاسترليني الحالي.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني حاليًا متوفر في البنك الأهلي المتحد حيث سجل الجنيه الاسترليني تراجعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 14 قرشًا ليصل إلى 60.74 جنيهًا.

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 60.74 جنيها، وسعر البيع 60.93 جنيها.

بنك مصر: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 60.65 جنيها، وللبيع عند 60.94 جنيها.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 60.50 جنيها، وسعر البيع 60.78 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 60.47 جنيها، وسعر البيع هو 60.76 جنيها.

بنك البركة: الجنيه الاسترليني يسجل 60.61 جنيها للشراء و 60.91 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 60.67 جنيها، وسعر البيع هو 60.97 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 60.55 جنيها، وللبيع 60.78 جنيها.

ميد بنك: سعر الجنيه الاسترليني الآن 60.88 جنيها للشراء و 61.21 للبيع.

بنك قناة السويس: الجنيه الاسترليني يسجل 60.46 جنيها للشراء و 60.74 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 60.64 جنيها وبيعه بسعر 60.94 جنيها.

المصرف المتحد: الجنيه الاسترليني يسجل 60.17 جنيها للشراء و 60.71 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 60.48 جنيها، وللبيع 60.77 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 60.52 جنيها، وسعر البيع هو 60.74 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 60.67 جنيها، وللبيع عند 61.03 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 60.48 جنيها، وسعر البيع 60.77 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: الجنيه الاسترليني يسجل 60.52 جنيها للشراء و 60.76 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 60.50 جنيها، وللبيع عند 60.71 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 60.55 جنيها، وسعر البيع هو 60.85 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 60.67 جنيها، وسعر البيع هو 60.91 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 60.55 جنيها وبيعه بسعر 60.83 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.61 جنيها للشراء و 60.91 للبيع.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 60.64 جنيها، وسعر البيع 60.97 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: الجنيه الاسترليني يسجل 60.74 جنيها للشراء و 61.03 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 60.65 جنيها، وللبيع 60.94 جنيها.

بنك HSBC: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 60.69 جنيها وبيعه بسعر 60.97 جنيها.

بنك قطر الوطني: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 60.55 جنيها، وللبيع 60.83 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.