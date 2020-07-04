28 رحلة تغادر مطار القاهرة على متنها 2539 راكبا

أعلنت مصادر في مطار القاهرة الدولي، مغادرة 28 رحلة طيران دولية، اليوم، إلى عدة وجهات مختلفة بالخارج، تقل ألفين و539 راكبًا، بعد عودة حركة الطيران المنتظم في المطارات المصرية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، مع ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت المصادر، في تصريحات صحفية، أن 28 رحلة دولية انطلقت اليوم إلى عدة دول في الخارج؛ منها فرنسا وإيطاليا وهولندا وألمانيا والنمسا وبلجيكا والكويت والسعودية والإمارات والبحرين وإثيوبيا وعمان والسودان.

وأوضحت المصادر أن سلطات مطار القاهرة الدولي اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وجرى الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

يشارإلى أنه قبل شهر كانت قد أعلنت سلطات الحجر الصحي التابعة لمطار القاهرة الدولي اليوم السبت عن بدء تطبيق بعض الإجراءات الجديدة على كافة الركاب أو حتى العاملين القادمين من رحلات خارج الدولة، وذلك على هامش خطة وزارة الطيران المدني لعودة حركة الطيران مجدداً في الأسابيع القادمة.

وأكد مصدرمسؤول في مطار القاهرة الدولي أن سلطات الحجر الصحي قررت إلغاء اختبارات الدم لكافة القادمين من الخارج في المرحلة القادمة، على أن يتم الاكتفاء فقط بقياس درجة حرارة كل راكب على حدى.

وأشار أيضاً إلى أن هذه الإجراءات الجديدة قد تم تطبيقها بالفعل على طائرة مصر الطيران العائدة من جدة، حيث أشرف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي رفقة مجموعة من الأطباء على عملية قياس درجة حرارة من كانوا على متن الطائرة.

وشدد المصدر على أن كل راكب كانت حرارته طبيعية تم السماح له بمغادرة مطار القاهرة الدولي مع التوقيع قبلها على إقرار شخصي يفرض عليه العزل المنزلي لمدة أسبوعين قادمين.

وأضاف أيضاً أن أي مواطن يتم اكتشاف ارتفاع واضح في درجة حرارته، تجرى له على الفور التحاليل اللازمة ثم يتم نقلها بعدها مباشرة إلى إحدى المستشفيات المخصصة لعلاج مرضى فيروس كورونا