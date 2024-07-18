تغيرات بسعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري وبنك قطر الوطني يتصدر الشراء: تحديث 08:05 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر ليوم الخميس 18 يوليو الساعة 8:05 صباحًا. حيث يُعتبر الجنيه الاسترليني عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الجنيه الاسترليني تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الجنيه الاسترليني الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الجنيه الاسترليني.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني حاليًا متوفر في بنك قطر الوطني حيث ارتفع سعر الجنيه الاسترليني بقيمة 3 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 62.62 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.75 جنيها، وللبيع 62.95 جنيها.

بنك مصر: الجنيه الاسترليني يسجل 62.44 جنيها للشراء و 62.91 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.46 جنيها للشراء و 62.96 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.46 جنيها، وسعر البيع هو 62.96 جنيها.

بنك البركة: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.44 جنيها وبيعه بسعر 62.94 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.40 جنيها للشراء و 62.91 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.50 جنيها للشراء و 62.98 للبيع.

ميد بنك: الجنيه الاسترليني يسجل 62.59 جنيها للشراء و 62.93 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.44 جنيها، وسعر البيع هو 62.94 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.44 جنيها، وسعر البيع هو 62.94 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.12 جنيها، وللبيع 62.94 جنيها.

بنك الكويت الوطني: الجنيه الاسترليني يسجل 62.44 جنيها للشراء و 62.94 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.25 جنيها، وللبيع 62.42 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.50 جنيها، وسعر البيع 63.00 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.48 جنيها، وسعر البيع 62.98 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.24 جنيها، وللبيع 62.42 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.44 جنيها وبيعه بسعر 62.94 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.44 جنيها للشراء و 62.94 للبيع.

البنك التجاري الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.44 جنيها، وللبيع 62.94 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.48 جنيها للشراء و 62.98 للبيع.

المصرف العربي الدولي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.44 جنيها، وللبيع عند 62.94 جنيها.

بنك الإسكندرية: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.43 جنيها، وللبيع عند 62.96 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.50 جنيها، وللبيع عند 62.98 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: الجنيه الاسترليني يسجل 62.44 جنيها للشراء و 62.94 جنيها للبيع.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.48 جنيها، وسعر البيع 62.96 جنيها.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.62 جنيها، وللبيع عند 62.80 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.