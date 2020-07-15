3 قرارات لوزير الإسكان لإزالة التعديات ومخالفات البناء بـ 15 مايو

أصدر وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، ثلاثة قرارات إدارية لإزالة التعديات ومخالفات البناء على حوالي 300 فدان من الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، وتحت ولاية جهاز تنمية مدينة 15 مايو.

وكشف وزير الإسكان، عن أنه جرى إصدار قرار إداري لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على مساحة 35.18 فدان في الحد الشمالي لمدينة 15 مايو، والمتمثلة في إقامة عدة منازل بمساحات مختلفة وبدون الحصول على تراخيص وبدون سند.

وأصدر الوزير قرارًا آخر بإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على مساحة 89.76 فدان، في حوض تجميع بوادي الجبو جنوب شرق المجزر وجنوب سير الأسمنت، والتي تمثلت في بناء عدة منازل بمساحات وارتفاعات مختلفة بدون سند، ودون الحصول على تراخيص للبناء.

وأصدر “الجزار”، القرار الثالث بإزالة التعديات ومخالفات البناء على مساحة 175.44 فدان، في حوض تجميع وادي الجبو داخل منطقة الزرايب في المرحلة الثالثة بالمدينة، والتي تمثلت في بناء عدة منازل بارتفاعات ومساحات مختلفة بدون سند ودون الحصول على التراخيص اللازمة للبناء.

وأكد وزير الإسكان، استمرار الوزارة ممثلة في أجهزة المدن الجديدة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في إزالة جميع المخالفات والتعديات في المدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وللحفاظ على المظهر الجمالي للمدن الجديدة، ولمنع ظهور أى عشوائيات فيها.

ونصت قرارات وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، على أن يتولى جهاز مدينة 15 مايو، وقسم الشرطة المعني، تنفيذ قرارات الإزالة.