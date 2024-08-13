تغيرات بسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 10:45 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 10:45 صباحًا. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدرهم الإماراتي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدرهم الإماراتي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدرهم الإماراتي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة زيادة سعر الدرهم الإماراتي بمقدار 1 قرشًا ليسجل 13.42 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.40 جنيها، وللبيع 13.44 جنيها.

بنك مصر: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.40 جنيها، وللبيع عند 13.44 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.40 جنيها، وللبيع 13.43 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.34 جنيها، وللبيع 13.44 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.41 جنيها، وللبيع عند 13.44 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.40 جنيها وبيعه بسعر 13.43 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.41 جنيها، وسعر البيع هو 13.44 جنيها.

ميد بنك: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.35 جنيها، وللبيع 13.45 جنيها.

بنك قناة السويس: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.39 جنيها وبيعه بسعر 13.44 جنيها.

البنك الأهلي المصري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.40 جنيها للشراء و 13.44 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.13 جنيها، وسعر البيع 13.44 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.27 جنيها وبيعه بسعر 13.50 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.37 جنيها، وللبيع 13.44 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.40 جنيها للشراء و 13.44 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.36 جنيها للشراء و 13.44 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.33 جنيها، وسعر البيع هو 13.44 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.39 جنيها للشراء و 13.44 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.36 جنيها، وسعر البيع هو 13.42 جنيها.

المصرف العربي الدولي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.41 جنيها للشراء و 13.44 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.39 جنيها، وللبيع 13.44 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.39 جنيها للشراء و 13.44 للبيع.

بنك HSBC: الدرهم الإماراتي يسجل 13.41 جنيها للشراء و 13.43 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.37 جنيها وبيعه بسعر 13.44 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.