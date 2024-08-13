تحرك أسعار الجنيه الاسترليني أمام الجنيه وبنك الكويت الوطني يتصدر الشراء: تحديث 02:15 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 13 أغسطس الساعة 2:15 مساءً. حيث يُعتبر الجنيه الاسترليني عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الجنيه الاسترليني تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الجنيه الاسترليني الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الجنيه الاسترليني.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني حاليًا متوفر في بنك الكويت الوطني حيث ارتفع الجنيه الاسترليني بقيمة 1 قرشًا ليبلغ سعره 63.02 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.83 جنيها وبيعه بسعر 63.02 جنيها.

بنك مصر: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.95 جنيها وبيعه بسعر 63.32 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.88 جنيها، وسعر البيع هو 63.26 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.86 جنيها، وللبيع 63.07 جنيها.

بنك البركة: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.99 جنيها وبيعه بسعر 63.36 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.88 جنيها، وسعر البيع هو 63.10 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.01 جنيها، وسعر البيع هو 63.39 جنيها.

ميد بنك: الجنيه الاسترليني يسجل 62.57 جنيها للشراء و 62.91 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.99 جنيها للشراء و 63.36 للبيع.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.95 جنيها، وسعر البيع 63.32 جنيها.

المصرف المتحد: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.65 جنيها، وللبيع 63.33 جنيها.

بنك الكويت الوطني: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.99 جنيها، وللبيع 63.36 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.88 جنيها للشراء و 63.09 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.98 جنيها وبيعه بسعر 63.39 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.86 جنيها للشراء و 63.07 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.80 جنيها، وللبيع 63.09 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.86 جنيها، وللبيع 63.07 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.99 جنيها للشراء و 63.36 للبيع.

البنك التجاري الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.96 جنيها، وللبيع 63.33 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.75 جنيها، وللبيع 63.05 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.00 جنيها للشراء و 63.31 للبيع.

بنك الإسكندرية: الجنيه الاسترليني يسجل 62.90 جنيها للشراء و 63.31 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.99 جنيها للشراء و 63.36 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.95 جنيها للشراء و 63.32 للبيع.

بنك HSBC: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.36 جنيها، وللبيع 62.73 جنيها.

بنك قطر الوطني: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.99 جنيها وبيعه بسعر 63.36 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.