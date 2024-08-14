تغيرات بسعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري وبنك قناة السويس يتصدر الشراء: تحديث 08:25 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 14 أغسطس الساعة 8:25 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الجنيه الاسترليني في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الجنيه الاسترليني بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الجنيه الاسترليني الحالية.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس حيث شهد الجنيه الاسترليني ارتفاعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 2 قرشًا ليسجل 63.41 جنيهًا.

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.04 جنيها، وللبيع 63.22 جنيها.

بنك مصر: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.92 جنيها وبيعه بسعر 63.30 جنيها.

كريدي أجريكول: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.95 جنيها، وللبيع 63.32 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.93 جنيها للشراء و 63.31 للبيع.

بنك البركة: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.92 جنيها للشراء و 63.30 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.89 جنيها، وللبيع عند 63.26 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.01 جنيها، وللبيع عند 63.39 جنيها.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.57 جنيها، وسعر البيع 62.91 جنيها.

بنك قناة السويس: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.96 جنيها للشراء و 63.33 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.92 جنيها، وسعر البيع هو 63.31 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.61 جنيها، وللبيع 63.30 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.92 جنيها، وسعر البيع هو 63.30 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.96 جنيها، وللبيع 63.33 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.89 جنيها، وللبيع 63.30 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.92 جنيها، وللبيع عند 63.30 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.80 جنيها، وللبيع عند 63.09 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.92 جنيها وبيعه بسعر 63.30 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.93 جنيها، وللبيع عند 63.31 جنيها.

البنك التجاري الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.92 جنيها وبيعه بسعر 63.30 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.75 جنيها، وللبيع 63.05 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.99 جنيها للشراء و 63.30 للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.90 جنيها للشراء و 63.31 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.99 جنيها، وللبيع عند 63.36 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.92 جنيها للشراء و 63.30 للبيع.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.36 جنيها، وسعر البيع هو 62.73 جنيها.

بنك قطر الوطني: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.39 جنيها للشراء و 63.58 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.