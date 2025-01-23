ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4326 للشراء في تحديث 01:00 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 23 يناير الساعة 1:00 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 4349 جنيهًا للبيع و4326 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 12 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4337 جنيهًا للبيع و4314 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 3986 جنيهًا للبيع و3965 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3976 جنيهًا للبيع و3955 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 3805 جنيهًا للبيع و3785 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليسجل 3261 جنيهًا للبيع و3244 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 8 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 2537 جنيهًا للبيع و2523 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2530 جنيهًا للبيع و2517 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2174 جنيهًا للبيع و2163 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2169 جنيهًا للبيع و 2157 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 135256 جنيهًا للبيع و134545 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 356 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 134900 جنيهًا للبيع و134189 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 30440 جنيهًا للبيع و30280 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 80 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 30360 جنيهًا للبيع و30200 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 23 يناير الساعة 1:00 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3785 جنيه للشراء، وللبيع 3805 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 18925 جنيه للشراء، وللبيع 19025 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 37850 جنيه للشراء، وللبيع 38050 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 94625 جنيه للشراء، وللبيع 95125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 189250 جنيه للشراء، وللبيع 190250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 378500 جنيه للشراء، وللبيع 380500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 567750 جنيه للشراء، وللبيع 570750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 757000 جنيه للشراء، وللبيع 761000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 946250 جنيه للشراء، وللبيع 951250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.