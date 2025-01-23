تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4320 للشراء في تحديث 02:30 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 23 يناير الساعة 2:30 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 4354 جنيهًا للبيع و4320 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 11 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 3991 جنيهًا للبيع و3960 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3991 جنيهًا للبيع و3970 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3810 جنيهًا للبيع و3780 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3810 جنيهًا للبيع و 3790 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3266 جنيهًا للبيع و3240 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 9 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3266 جنيهًا للبيع و3249 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 2540 جنيهًا للبيع و2520 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 7 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2540 جنيهًا للبيع و2527 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 2177 جنيهًا للبيع و2160 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2177 جنيهًا للبيع و2166 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 135434 جنيهًا للبيع و134367 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 356 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 30480 جنيهًا للبيع و30240 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 80 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 23 يناير الساعة 2:30 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3780 جنيه للشراء، وللبيع 3810 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18900 جنيه للشراء، وللبيع 19050 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 37800 جنيه للشراء، وللبيع 38100 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 94500 جنيه للشراء، وللبيع 95250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 189000 جنيه للشراء، وللبيع 190500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 378000 جنيه للشراء، وللبيع 381000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 567000 جنيه للشراء، وللبيع 571500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 756000 جنيه للشراء، وللبيع 762000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 945000 جنيه للشراء، وللبيع 952500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.