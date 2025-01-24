تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4389 للشراء في تحديث 04:25 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 24 يناير الساعة 4:25 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 4417 جنيهًا للبيع و4389 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4417 جنيهًا للبيع و4394 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 4049 جنيهًا للبيع و4023 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4049 جنيهًا للبيع و4028 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 3865 جنيهًا للبيع و3840 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3865 جنيهًا للبيع و3845 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3313 جنيهًا للبيع و3291 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 14 ليسجل 2577 جنيهًا للبيع و2560 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2209 جنيهًا للبيع و2194 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2209 جنيهًا للبيع و2197 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 137389 جنيهًا للبيع و136500 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 178 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 137389 جنيهًا للبيع و 136678 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 30920 جنيهًا للبيع و30720 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 30920 جنيهًا للبيع و30760 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 24 يناير الساعة 4:25 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3840 جنيه للشراء، وللبيع 3865 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 19200 جنيه للشراء، وللبيع 19325 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 38400 جنيه للشراء، وللبيع 38650 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 96000 جنيه للشراء، وللبيع 96625 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 192000 جنيه للشراء، وللبيع 193250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 384000 جنيه للشراء، وللبيع 386500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 576000 جنيه للشراء، وللبيع 579750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 768000 جنيه للشراء، وللبيع 773000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 960000 جنيه للشراء، وللبيع 966250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.