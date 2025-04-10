سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 10 أبريل 2025: استقرار نسبي وسط توقعات بالتحسن الاقتصادي

في ظل حالة من الترقب والقلق داخل الأوساط الاقتصادية، واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه الطفيف مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 10 أبريل 2025، مدفوعًا بموجة طلب مرتفعة على العملة الصعبة واستمرار تأثير العوامل العالمية والإقليمية.

أحدث أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم (10 أبريل 2025):

البنك الأهلي المصري:

51.62 جنيه للشراء | 51.72 جنيه للبيع

بنك مصر:

51.62 جنيه للشراء | 51.72 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB):

51.62 جنيه للشراء | 51.72 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:

51.60 جنيه للشراء | 51.70 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي:

51.66 جنيه للشراء | 51.76 جنيه للبيع (الأعلى في السوق)

تحليل: ما وراء ارتفاع الدولار اليوم؟

ارتفاع الطلب على الدولار: مع اقتراب موسم استيراد السلع الرمضانية والسلع الأساسية، ارتفع الطلب من قبل الشركات المستوردة، مما خلق ضغطًا على المعروض من الدولار داخل السوق المصري. تأثيرات عالمية: سعر الدولار عالميًا يشهد موجة صعود جديدة بعد صدور بيانات أمريكية أظهرت قوة سوق العمل، ما عزز من احتمالات تثبيت أسعار الفائدة من قِبل الفيدرالي الأمريكي، وهو ما ينعكس بدوره على الأسواق الناشئة. ترقّب قرار الفائدة من البنك المركزي المصري: الأسواق تتابع عن كثب الاجتماع المرتقب للبنك المركزي المصري، وسط توقعات بتثبيت أو رفع محدود للفائدة لكبح التضخم ودعم الجنيه.

ماذا يعني هذا للمواطن والمستثمر؟

للمواطن:

ارتفاع سعر الدولار قد ينعكس على أسعار السلع المستوردة في السوق المحلي، خاصة الإلكترونيات والسيارات وبعض السلع الغذائية.

للمستثمر:

تقلبات سعر الصرف تفتح المجال أمام فرص استثمارية في أدوات الدين قصيرة الأجل والعقارات، لكن تتطلب يقظة في إدارة المخاطر.

توقعات الفترة المقبلة: هل يستقر الجنيه؟

بحسب عدد من تقارير البنوك الاستثمارية، من المتوقع أن تستقر أسعار الصرف تدريجيًا خلال النصف الثاني من 2025 مع عودة التدفقات الأجنبية، خاصة بعد تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية وتحسن مؤشرات السياحة والتحويلات.

لكن على المدى القصير، سيبقى السوق عرضة لتقلبات محدودة مرتبطة بحركة الدولار عالميًا وقرارات البنك المركزي.



إذا كنت من المقبلين على شراء سلعة بالدولار أو السفر، يُنصح بمراقبة السوق يوميًا، لأن الفروقات البسيطة في الأسعار قد تحدث فرقًا كبيرًا مع كميات كبيرة أو تحويلات مالية.