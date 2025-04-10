ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5177 للشراء في تحديث 07:40 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 10 أبريل الساعة 7:40 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5200 جنيهًا للبيع و5177 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 114 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4767 جنيهًا للبيع و4746 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 105 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 100 جنيهًا ليبلغ 4550 جنيهًا للبيع و4530 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4450 جنيهًا للبيع و4430 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3900 جنيهًا للبيع و3883 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 86 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3814 جنيهًا للبيع و 3797 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3033 جنيهًا للبيع و3020 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 67 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2967 جنيهًا للبيع و2953 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2600 جنيهًا للبيع و2589 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 58 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2543 جنيهًا للبيع و2531 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 161738 جنيهًا للبيع و161027 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3554 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 158184 جنيهًا للبيع و157473 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36400 جنيهًا للبيع و36240 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 800 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 3160.86 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 10 أبريل الساعة 7:40 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4530 جنيه للشراء، وللبيع 4550 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22650 جنيه للشراء، وللبيع 22750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45300 جنيه للشراء، وللبيع 45500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 113250 جنيه للشراء، وللبيع 113750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 226500 جنيه للشراء، وللبيع 227500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 453000 جنيه للشراء، وللبيع 455000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 679500 جنيه للشراء، وللبيع 682500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 906000 جنيه للشراء، وللبيع 910000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1132500 جنيه للشراء، وللبيع 1137500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.