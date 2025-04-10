ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5200 للشراء في تحديث 08:55 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الخميس 10 أبريل الساعة 8:55 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 17 جنيهًا ليبلغ 5223 جنيهًا للبيع و5200 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 5206 جنيهًا للبيع و5183 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4788 جنيهًا للبيع و4767 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 16 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4772 جنيهًا للبيع و 4751 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4570 جنيهًا للبيع و4550 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 15 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4555 جنيهًا للبيع و4535 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 3917 جنيهًا للبيع و3900 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 13 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3904 جنيهًا للبيع و3887 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 3047 جنيهًا للبيع و3033 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3037 جنيهًا للبيع و3023 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2611 جنيهًا للبيع و2600 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 9 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الاونصة ليسجل 162449 جنيهًا للبيع و161738 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 533 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 120 جنيهًا ليبلغ 36560 جنيهًا للبيع و36400 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 36440 جنيهًا للبيع و36280 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 10 أبريل الساعة 8:55 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4550 جنيه للشراء، وللبيع 4570 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22750 جنيه للشراء، وللبيع 22850 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45500 جنيه للشراء، وللبيع 45700 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 113750 جنيه للشراء، وللبيع 114250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 227500 جنيه للشراء، وللبيع 228500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 455000 جنيه للشراء، وللبيع 457000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 682500 جنيه للشراء، وللبيع 685500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 910000 جنيه للشراء، وللبيع 914000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1137500 جنيه للشراء، وللبيع 1142500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.