سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 14 أبريل .. كسر حاجز 4500 جنيه في بداية التعاملات

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 14 أبريل 2025 في التعاملات الصباحية في الصاغة في تقرير مميز نسرد فيه سعر الذهب اليوم بدون مصنعيه وضرائب محلية للمستهلكين والتركيز سيكون أكثر على سعر الذهب اليوم عيار 21 الخاص بالمشغولات الذهبية التي تلقى رواج لدى المواطن خصوصًا عند شراء شبكة العروسة، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن
وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن في هذه الأثناء في تحديث الساعة 11:45 صباحًا إلى الرقم التالي، مع العلم أن سعر الذهب الموضح هو بدون مصنعيه وبدون ضرائب محلية أو دمغات:
|العيار
|السعر
|1 جرام ذهب عيار 21
|4635 جنيه مصري
|5 جرام ذهب عيار 21
|23175 جنيه مصري
|10 جرام ذهب عيار 21
|46350 جنيه مصري
|15 جرام ذهب عيار 21
|69525 جنيه مصري
|20 جرام ذهب عيار 21
|92700 جنيه مصري
|25 جرام ذهب عيار 21
|115875 جنيه مصري
|50 جرام ذهب عيار 21
|231750 جنيه مصري
|100 جرام ذهب عيار 21
|463500 جنيه مصري
|250 جرام ذهب عيار 21
|1158750 جنيه مصري
|500 جرام ذهب عيار 21
|2317500 جنيه مصري
|100 جرام ذهب عيار 21
|463500 جنيه مصري
ستحب قراءة: سعر الذهب اليوم في مصر 14 أبريل 2025 بدون مصنعيه في بداية التعاملات
سعر الذهب اليوم
وصل سعر الذهب اليوم بدون مصنعيه في الصاغة الإثنين في العديد من الجرامات الذهبية للمستويات التالية:
|العيارات الذهبية
|سعر الشراء
|سعر البيع
|ذهب عيار 24
|5297 جنيه مصري
|5263 جنيه مصري
|ذهب عيار 22
|4856 جنيه مصري
|4824 جنيه مصري
|ذهب عيار 21
|4635 جنيه مصري
|4605 جنيه مصري
|ذهب عيار 18
|3973 جنيه مصري
|3947 جنيه مصري
|ذهب عيار 12
|2648 جنيه مصري
|2632 جنيه مصري
|أونصة الذهب
|164755 جنيه مصري
|163698 جنيه مصري
|الجنيه الذهب
|37080 جنيه مصري
|36840 جنيه مصري
ستحب قراءة: سعر الذهب اليوم في فرنسا 14 أبريل 2025م باليورو والدولار الأمريكي
سعر الذهب اليوم بالدولار والجنيه
وصل سعر الذهب اليوم وفق السوق العالمي بالدولار والجنيه المصري للمستويات الموضحة في الجدول التالي:
|الجرامات الذهبية
|السعر بالجنيه المصري
|السعر بالدولار الأمريكي
|جرام الذهب عيار 24
|5,284.78
|103.64
|جرام الذهب عيار 22
|4,844.38
|95.00
|جرام الذهب عيار 21
|4,624.18
|90.69
|جرام الذهب عيار 20
|4,403.98
|86.37
|جرام الذهب عيار 18
|3,963.59
|77.73
|جرام الذهب عيار 16
|3,523.19
|69.09
|جرام الذهب عيار 14
|3,082.79
|60.46
|جرام الذهب عيار 12
|2,642.39
|51.82
|جرام الذهب عيار 10
|2,201.99
|43.18
بينما سعر الذهب الأيام الماضية سجلت التالي بالجنيه المصري وفق سوق الذهب الدولي:
|التاريخ
|الجنيه الذهب
|كيلو الذهب
|أونصة الذهب
|عيار 24
|عيار 21
|عيار 18
|الأحد 13 أبريل 2025
|37,383.43
|5,340,489.58
|166,107.92
|5,340.49
|4,672.93
|4,005.37
|السبت 12 أبريل 2025
|37,383.43
|5,340,489.58
|166,107.92
|5,340.49
|4,672.93
|4,005.37
|الجمعة 11 أبريل 2025
|37,406.42
|5,343,774.05
|166,210.08
|5,343.77
|4,675.80
|4,007.83
|الخميس 10 أبريل 2025
|36,681.15
|5,240,164.93
|162,987.47
|5,240.16
|4,585.14
|3,930.12
|الأربعاء 9 أبريل 2025
|35,820.52
|5,117,217.08
|159,163.36
|5,117.22
|4,477.56
|3,837.91
|الثلاثاء 8 أبريل 2025
|34,408.18
|4,915,454.16
|152,887.83
|4,915.45
|4,301.02
|3,686.59
|الإثنين 7 أبريل 2025
|34,507.04
|4,929,576.64
|153,327.09
|4,929.58
|4,313.38
|3,697.18
|الأحد 6 أبريل 2025
|34,562.02
|4,937,431.22
|153,571.39
|4,937.43
|4,320.25
|3,703.07
|السبت 5 أبريل 2025
|34,562.02
|4,937,431.22
|153,571.39
|4,937.43
|4,320.25
|3,703.07
|الجمعة 4 أبريل 2025
|34,578.50
|4,939,785.60
|153,644.62
|4,939.79
|4,322.31
|3,704.84
|الخميس 3 أبريل 2025
|35,448.85
|5,064,121.51
|157,511.90
|5,064.12
|4,431.11
|3,798.09
|الأربعاء 2 أبريل 2025
|35,654.21
|5,093,458.21
|158,424.38
|5,093.46
|4,456.78
|3,820.09
|الثلاثاء 1 أبريل 2025
|35,444.20
|5,063,456.56
|157,491.22
|5,063.46
|4,430.52
|3,797.59
|الإثنين 31 مارس 2025
|35,552.36
|5,078,908.49
|157,971.83
|5,078.91
|4,444.04
|3,809.18
في النهاية تستطيع متابعة كل جديد حول سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن عن طريق موقعنا مصر 365.