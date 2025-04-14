سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 14 أبريل .. كسر حاجز 4500 جنيه في بداية التعاملات

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 14 أبريل 2025 في التعاملات الصباحية في الصاغة في تقرير مميز نسرد فيه سعر الذهب اليوم بدون مصنعيه وضرائب محلية للمستهلكين والتركيز سيكون أكثر على سعر الذهب اليوم عيار 21 الخاص بالمشغولات الذهبية التي تلقى رواج لدى المواطن خصوصًا عند شراء شبكة العروسة، التفاصيل في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن في هذه الأثناء في تحديث الساعة 11:45 صباحًا إلى الرقم التالي، مع العلم أن سعر الذهب الموضح هو بدون مصنعيه وبدون ضرائب محلية أو دمغات:

العيار السعر 1 جرام ذهب عيار 21 4635 جنيه مصري 5 جرام ذهب عيار 21 23175 جنيه مصري 10 جرام ذهب عيار 21 46350 جنيه مصري 15 جرام ذهب عيار 21 69525 جنيه مصري 20 جرام ذهب عيار 21 92700 جنيه مصري 25 جرام ذهب عيار 21 115875 جنيه مصري 50 جرام ذهب عيار 21 231750 جنيه مصري 100 جرام ذهب عيار 21 463500 جنيه مصري 250 جرام ذهب عيار 21 1158750 جنيه مصري 500 جرام ذهب عيار 21 2317500 جنيه مصري 100 جرام ذهب عيار 21 463500 جنيه مصري

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سعر الذهب اليوم

وصل سعر الذهب اليوم بدون مصنعيه في الصاغة الإثنين في العديد من الجرامات الذهبية للمستويات التالية:

العيارات الذهبية سعر الشراء سعر البيع ذهب عيار 24 5297 جنيه مصري 5263 جنيه مصري ذهب عيار 22 4856 جنيه مصري 4824 جنيه مصري ذهب عيار 21 4635 جنيه مصري 4605 جنيه مصري ذهب عيار 18 3973 جنيه مصري 3947 جنيه مصري ذهب عيار 12 2648 جنيه مصري 2632 جنيه مصري أونصة الذهب 164755 جنيه مصري 163698 جنيه مصري الجنيه الذهب 37080 جنيه مصري 36840 جنيه مصري

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سعر الذهب اليوم بالدولار والجنيه

وصل سعر الذهب اليوم وفق السوق العالمي بالدولار والجنيه المصري للمستويات الموضحة في الجدول التالي:

الجرامات الذهبية السعر بالجنيه المصري السعر بالدولار الأمريكي جرام الذهب عيار 24 5,284.78 103.64 جرام الذهب عيار 22 4,844.38 95.00 جرام الذهب عيار 21 4,624.18 90.69 جرام الذهب عيار 20 4,403.98 86.37 جرام الذهب عيار 18 3,963.59 77.73 جرام الذهب عيار 16 3,523.19 69.09 جرام الذهب عيار 14 3,082.79 60.46 جرام الذهب عيار 12 2,642.39 51.82 جرام الذهب عيار 10 2,201.99 43.18

بينما سعر الذهب الأيام الماضية سجلت التالي بالجنيه المصري وفق سوق الذهب الدولي:

التاريخ الجنيه الذهب كيلو الذهب أونصة الذهب عيار 24 عيار 21 عيار 18 الأحد 13 أبريل 2025 37,383.43 5,340,489.58 166,107.92 5,340.49 4,672.93 4,005.37 السبت 12 أبريل 2025 37,383.43 5,340,489.58 166,107.92 5,340.49 4,672.93 4,005.37 الجمعة 11 أبريل 2025 37,406.42 5,343,774.05 166,210.08 5,343.77 4,675.80 4,007.83 الخميس 10 أبريل 2025 36,681.15 5,240,164.93 162,987.47 5,240.16 4,585.14 3,930.12 الأربعاء 9 أبريل 2025 35,820.52 5,117,217.08 159,163.36 5,117.22 4,477.56 3,837.91 الثلاثاء 8 أبريل 2025 34,408.18 4,915,454.16 152,887.83 4,915.45 4,301.02 3,686.59 الإثنين 7 أبريل 2025 34,507.04 4,929,576.64 153,327.09 4,929.58 4,313.38 3,697.18 الأحد 6 أبريل 2025 34,562.02 4,937,431.22 153,571.39 4,937.43 4,320.25 3,703.07 السبت 5 أبريل 2025 34,562.02 4,937,431.22 153,571.39 4,937.43 4,320.25 3,703.07 الجمعة 4 أبريل 2025 34,578.50 4,939,785.60 153,644.62 4,939.79 4,322.31 3,704.84 الخميس 3 أبريل 2025 35,448.85 5,064,121.51 157,511.90 5,064.12 4,431.11 3,798.09 الأربعاء 2 أبريل 2025 35,654.21 5,093,458.21 158,424.38 5,093.46 4,456.78 3,820.09 الثلاثاء 1 أبريل 2025 35,444.20 5,063,456.56 157,491.22 5,063.46 4,430.52 3,797.59 الإثنين 31 مارس 2025 35,552.36 5,078,908.49 157,971.83 5,078.91 4,444.04 3,809.18

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