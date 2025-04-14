استعلام تكافل وكرامه : دليلك للاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي في ثواني

تكافل وكرامة: خطوتك نحو الاستقرار.. كيف تستعلم عن مستحقاتك بسهولة؟ في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الكثيرون، تسعى الحكومات جاهدة لتوفير برامج دعم ومساعدة للفئات الأكثر احتياجًا. ومن بين هذه البرامج، يبرز برنامج “تكافل وكرامة” في جمهورية مصر العربية كأحد أهم المبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة والأكثر ضعفًا.

برنامج تكافل وكرامة ليس مجرد مساعدة مالية عابرة، بل هو استثمار في مستقبل الأسر المصرية، حيث يهدف إلى توفير الدعم النقدي المشروط للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة إلى دعم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ما هو برنامج تكافل وكرامة؟

برنامج تكافل وكرامة هو برنامج تحويلات نقدية مشروطة أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي في مصر عام 2015، بهدف تقديم الدعم المالي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة. يعتمد البرنامج على تقديم دعم نقدي شهري للأسر التي تستوفي شروط الاستحقاق، بشرط التزام الأسر بتعليم أبنائها ومتابعة حالتهم الصحية.

أهداف برنامج تكافل وكرامة

يهدف برنامج تكافل وكرامة إلى تحقيق الأهداف التالية:

تخفيف حدة الفقر وتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة.

زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم وتقليل التسرب من المدارس.

تحسين الحالة الصحية للأطفال وكبار السن.

تمكين الأسر الفقيرة اقتصاديًا واجتماعيًا.

توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

من هم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة؟

يستهدف برنامج تكافل وكرامة الفئات التالية:

الأسر الفقيرة التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة (تكافل).

كبار السن الذين تجاوزوا سن 65 عامًا ولا يتقاضون معاشًا (كرامة).

الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون العمل (كرامة).

الأيتام.

الأرامل والمطلقات.

شروط الاستحقاق في برنامج تكافل وكرامة

للتأهل للحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة، يجب استيفاء الشروط التالية:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون مقيمًا إقامة دائمة في جمهورية مصر العربية.

ألا يكون لديه دخل شهري ثابت يتجاوز الحد الأدنى المحدد.

ألا يكون مالكًا لأي أصول ذات قيمة عالية (مثل الأراضي أو العقارات).

أن يلتزم بتعليم الأبناء ومتابعة حالتهم الصحية (في حالة الأسر التي لديها أطفال).

ألا يكون مسجونًا أو محتجزًا.

كيف تستعلم عن حالة طلبك في برنامج تكافل وكرامة؟

بعد التسجيل في برنامج تكافل وكرامة، يرغب الكثيرون في معرفة حالة طلبهم وموعد صرف المستحقات. لحسن الحظ، توفر وزارة التضامن الاجتماعي عدة طرق للاستعلام عن حالة الطلب، وهي:

الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية.

ابحث عن قسم “برنامج تكافل وكرامة” أو “الاستعلام عن حالة الطلب”.

أدخل الرقم القومي الخاص بك في الخانة المخصصة.

اضغط على زر “بحث” أو “استعلام”.

ستظهر لك حالة الطلب الخاص بك، سواء كان قيد الدراسة، أو تم قبوله، أو تم رفضه، بالإضافة إلى موعد صرف المستحقات (في حالة القبول).

الاستعلام عبر الخط الساخن:

يمكنك الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي على الرقم 19680.

اطلب من ممثل خدمة العملاء الاستعلام عن حالة طلبك في برنامج تكافل وكرامة.

سيطلب منك ممثل خدمة العملاء تزويده بالرقم القومي الخاص بك.

سيقوم ممثل خدمة العملاء بالتحقق من حالة الطلب وإخبارك بالنتيجة.

الاستعلام عبر مكاتب التضامن الاجتماعي:

يمكنك زيارة أقرب مكتب تضامن اجتماعي في منطقتك.

اطلب من الموظف المختص الاستعلام عن حالة طلبك في برنامج تكافل وكرامة.

سيطلب منك الموظف تزويده بالرقم القومي الخاص بك.

سيقوم الموظف بالتحقق من حالة الطلب وإخبارك بالنتيجة.

الاستعلام عن طريق تطبيق “مساعد مصر”

قم بتحميل تطبيق “مساعد مصر” على هاتفك المحمول.

بعد تثبيت التطبيق، قم بفتحه والبحث عن قسم “تكافل وكرامة”.

أدخل الرقم القومي الخاص بك في الخانة المخصصة.

اضغط على زر “استعلام”.

ستظهر لك حالة الطلب الخاص بك، سواء كان قيد الدراسة، أو تم قبوله، أو تم رفضه، بالإضافة إلى موعد صرف المستحقات (في حالة القبول).

نصائح هامة عند الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة

تأكد من إدخال الرقم القومي بشكل صحيح ودقيق.

احتفظ برقم الطلب الخاص بك، فقد تحتاجه عند الاستعلام.

في حالة وجود أي استفسارات أو مشاكل، لا تتردد في الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي.

تأكد من تحديث بياناتك في حالة تغيير أي معلومات شخصية (مثل العنوان أو رقم الهاتف).

برنامج تكافل وكرامة هو مبادرة مهمة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا في مصر. من خلال توفير الدعم النقدي المشروط، يساهم البرنامج في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة. إذا كنت تعتقد أنك تستوفي شروط الاستحقاق، فلا تتردد في التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم الذي يقدمه. ولا تنسَ الاستعلام عن حالة طلبك بانتظام لمعرفة موعد صرف المستحقات.