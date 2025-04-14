أسعار العملات في مصر اليوم الإثنين 14 أبريل .. سعر الدولار واليورو والريال والدينار الكويتي

أسعار العملات في مصر اليوم الإثنين الموافق 14 أبريل 2025م الأجنبية منها والعربية مقابل الجنيه المصري في جدول مفصل، حيث نوضح في الجدول سعر الدولار وسعر اليورو وسعر الجنيه الاسترليني وكذلك سعر الريال السعودي والريال القطري والدينار الكويتي وغيرهم في الشراء والبيع ونسبة التغير في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

أسعار العملات في مصر اليوم

وصلت أسعار العملات في مصر اليوم في منتصف التعاملات في تحديث الساعة 2:22 إلى الأرقام والمستويات التالية:

العملات العربية والأجنبية السعر معدل التغيير % USDEGP الدولار الأمريكي ج.م 50.99 0.06% EUREGP اليورو ج.م 58.04 -0.02% GBPEGP الجنيه الإسترليني ج.م 67.26 -0.01% CNYEGP اليوان الصيني ج.م 6.99 -0.14% CHFEGP الفرنك السويسري ج.م 62.24 -0.02% DKKEGP الدنمارك كرونة ج.م 7.77 -0.13% KWDEGP الدينار الكويتي ج.م 166.26 -0.01% SAREGP الريال السعودي ج.م 13.59 0.07% JODEGP الدينار الاردني ج.م 71.89 0.06% BHDEGP الدينار البحريني ج.م 135.31 0.01% QAREGP الريال القطري ج.م 14.01 0.14% OMREGP الريال العماني ج.م 132.44 -0.01% AEDEGP الدرهم الاماراتي ج.م 13.88 0.07% SEKEGP الكرونة السويدية ج.م 5.28 0.19% NOKEGP النرويج كرونة ج.م 4.84 0.21% CADEGP الدولار الكندي ج.م 36.78 -0.03% AUDEGP الدولار الاسترالي ج.م 32.23 0.03% JPYEGP الين الياباني ج.م 0.36 1.03% THBEGP تايلاند باهت ج.م 1.52 -0.65% LBPEGP الليرة اللبنانية ج.م 0.0006 16.67% TRYEGP الليره التركية ج.م 1.34 -0.74% SDGEGP الجنيه السوداني ج.م 0.08 -5.78% YEREGP الريال اليمني ج.م 0.21 1.01% RUBEGP الروبل الروسي ج.م 0.62 0.37% UAHEGP هريفنا أوكرانية ج.م 1.23 -0.81% NZDEGP الدولار النيوزلندي ج.م 29.95 0.03% MYREGP رينغيت ماليزي ج.م 11.55 0.09% IQDEGP الدينار العراقي ج.م 0.039 -2.50% DZDEGP الدينار الجزائري ج.م 0.38 -1.23% INREGP الروبية الهندية ج.م 0.59 -0.38% ZAREGP الراند الجنوب أفريقي ج.م 2.70 0.37% BGNEGP الليف البلغاري ج.م 29.68 -0.03% SGDEGP الدولار السنغافوري ج.م 38.76 0.08% HKDEGP دولار هونج كونج ج.م 6.57 -0.15% HUFEGP الفورنت المجري ج.م 0.14 -1.02% MXNEGP البيزو المكسيكي ج.م 2.53 0.40% PLNEGP الزلوتي البولندي ج.م 13.56 -0.07% BRLEGP الريال البرازيلي ج.م 9.03 -0.11% PHPEGP البيزو الفلبيني ج.م 0.89 -0.54% IDREGP الروبية الأندونيسية ج.م 0.0031 -3.13% CZKEGP الكورون التشيكي ج.م 2.31 -0.43% TWDEGP الدولار التايواني ج.م 1.57 -0.63% KRWEGP الون الكوري الجنوبي ج.م 0.036 2.78% ARSEGP البيزو الأرجنتيني ج.م 0.047 -2.08% CLPEGP البيزو الشيلي ج.م 0.053 1.89% EGPEGP الجنيه المصري ج.م 1 100.00% RONEGP الليو الجديد الروماني ج.م 11.66 -0.09% PKREGP الروبية الباكستانية ج.م 0.18 -1.06% COPEGP البيزو الكولومبي ج.م 0.012 -7.69% FJDEGP الدولار الفيجي ج.م 22.08 0.05% BAMEGP المارك القابل للتحويل البوسني ج.م 29.57 0.07% ISKEGP الكرونا الأيسلندية ج.م 0.40 0.89% MADEGP الدرهم المغربي ج.م 5.48 -0.18% VNDEGP الدونغ الفيتنامي ج.م 0.002 5.00% JMDEGP الدولار الجاميكي ج.م 0.32 -0.56% DOPEGP البيزو الدومينيكي ج.م 0.83 0.50% PENEGP سول البوريفي ج.م 13.67 0.07% BDTEGP التاكا البنجلاديشية ج.م 0.42 0.03% KESEGP الشلن الكيني ج.م 0.39 -0.91% LKREGP الروبية السريلانكية ج.م 0.17 -0.60% XOFEGP الفرنك الوسط أفريقي ج.م 0.09 2.04% IRREGP الريال الإيراني ج.م 0.0012 -50.00% XCDEGP دولار شرق الكاريبي ج.م 18.87 0.05% TNDEGP الدينار التونسي ج.م 16.97 0.12% TTDEGP الدولار التريندادي ج.م 7.50 -0.13% XPFEGP الفرنك الباسيفيكي ج.م 0.48 0.67% ZMWEGP الكواشا الزامبية ج.م 1.81 -0.55% BBDEGP الدولار الباربادوسي أو الباجاني ج.م 25.26 -0.04% NGNEGP النيرة النيجيرية ج.م 0.032 -3.03% XAFEGP الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي ج.م 0.09 2.04% MUREGP الروبي الموريشي ج.م 1.15 -1.71% BSDEGP الدولار الباهامي ج.م 51.01 0.06% ALLEGP الليك الألباني ج.م 0.58 -0.25% UYUEGP بيزو أورجواي ج.م 1.19 0.84% BMDEGP الدولار البرمودي ج.م 50.99 0.06% GTQEGP الكتزل الجواتيمالي ج.م 6.62 0.15% BWPEGP البولا البوتسوانية ج.م 3.66 0.27% BOBEGP البوليفيانو البوليفي ج.م 7.39 0.14% CUPEGP البيزو الكوبي ج.م 2.13 0.47% PYGEGP غواراني الباراجواي ج.م 0.006 -6.25% HNLEGP اللامبيرا الهندوراسي ج.م 1.97 -0.51% RSDEGP الدينار الصربي ج.م 0.50 0.92% NPREGP الروبي النيبالي ج.م 0.37 -0.08% HTGEGP الجورد الهايتي ج.م 0.39 0.04% PABEGP البالبوا البنمية ج.م 51.01 -0.04% GYDEGP الدولار الجوياني ج.م 0.24 -1.74% KYDEGP الدولار الكايماني ج.م 61.21 -0.03% TZSEGP الشلن التنزاني ج.م 0.019 -5.00% ANGEGP الجيلدر الهولندي ج.م 28.50 0.04% UGXEGP الشلن الأوغندي ج.م 0.014 7.14% MGAEGP الأرياري المدغشقري ج.م 0.011 -8.33% GELEGP اللاري الجورجي ج.م 18.48 0.05% ETBEGP البير الأثيوبي ج.م 0.39 -0.65% MDLEGP الليو المولدوفي ج.م 2.88 0.35% BNDEGP الدولار البروني ج.م 38.63 -0.03% KHREGP الريال الكمبودي ج.م 0.013 -48.00% NADEGP الدولار الناميبي ج.م 2.64 -0.38% MKDEGP الدينار المقدوني ج.م 0.94 -0.38% AOAEGP الكوانزا الأنجولية ج.م 0.056 1.79% PGKEGP كينا بابوا غينيا الجديدة ج.م 12.35 0.08% MMKEGP الكيات البورمي ج.م 0.016 6.25% KZTEGP التنج الكازاخستاني ج.م 0.10 1.29% MOPEGP الباتاكا الماكاوية ج.م 6.39 0.16% MZNEGP المتكال الموزمبيقي ج.م 0.80 0.26% LYDEGP الدينار الليبي ج.م 9.18 0.11% SLLEGP الليون السيراليوني ج.م 0.0026 3.85% GNFEGP الفرنك الغيني ج.م 0.006 1.67% GMDEGP الدالاسي الجامبي ج.م 0.71 -0.44% AMDEGP الدرام الأرميني ج.م 0.13 -0.94% LAKEGP الكيب اللاوسي ج.م 0.0024 4.17% MWKEGP الكواشا المالاوية ج.م 0.029 -3.33% BIFEGP الفرنك البوروندي ج.م 0.017 -5.56% DJFEGP الفرنك الجيبوتي ج.م 0.29 1.13% UZSEGP السوم الأوزباكستاني ج.م 0.0039 -2.50% TOPEGP بانجا تون’جي ج.م 21.78 0.05% SCREGP الروبية السيشيلية ج.م 3.57 0.28% KGSEGP السوم القيرغيزستاني ج.م 0.58 -0.53% BTNEGP النغولتروم البوتاني ج.م 0.59 -0.42% RWFEGP الفرنك الرواندي ج.م 0.035 -2.78% CDFEGP الفرنك الكنغولي ج.م 0.018 5.56% MVREGP الروفيا المالديفية ج.م 3.31 -0.60% ERNEGP الناكفا الإريترية ج.م 3.40 -0.58% SOSEGP الشلن الصومالي ج.م 0.09 0.83% SZLEGP ليلانغيني سوازيلاندي ج.م 2.65 0.38% TJSEGP السوموني الطاجيكستاني ج.م 4.70 0.21% LRDEGP الدولار الليبيري ج.م 0.26 1.91% LSLEGP اللوتي الباسوتو ج.م 2.64 -0.38% KMFEGP الفرنك القمري ج.م 0.12 3.32% TMTEGP المانات التركمانستاني ج.م 14.57 -0.21% SRDEGP الدولار ‎السورينامي‎ ج.م 1.38 -0.72% AFNEGP الأفغاني الأفغانستاني ج.م 0.70 -0.43% AZNEGP المانات الأذربيجاني ج.م 29.99 0.03% BZDEGP الدولار البليزي ج.م 25.41 0.08% GHSEGP السيدي الغاني ج.م 3.29 -0.60% AWGEGP فلورن أروبي ج.م 28.33 0.07% BYNEGP روبل بلاروسي ج.م 15.59 0.06% CVEEGP إيسكودو جزر الرأس الأخضر ج.م 0.52 -0.85% CRCEGP كولون كوستاريكي ج.م 0.10 0.53% SVCEGP كولون سلفادوري ج.م 5.83 0.17% NIOEGP كوردبا نيكاراغوا ج.م 1.39 -0.71% SBDEGP دولار جزر سليمان ج.م 6.10 -0.16% CUCEGP بيزو كوبي ج.م 50.99 0.06% EEKEGP كرون إستوني ج.م 3.71 -0.27%

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