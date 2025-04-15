حريق الشرابية الآن في مخزن للأخشاب وقوات الحماية المدنية تتحرك نحو موقع الحادثة

حريق الشرابية الآن في محافظة القاهرة اندلع في صباح اليوم في مخزن خاص بالأخشاب، دعونا نتعرف على التفاصيل حول حادث حريق الشرابية الآن ومستوى الخسائر وعدد الإصابات الناتجة عنه ومعلومات توعوية مفيدة حول طريقة التعامل مع الحرائق بشكل سليم في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

حريق الشرابية الآن

وفق البيانات الخاصة بحول حريق الشرابية الآن فإنه اندلع في عزبة الورد في منطقة الشاربية وبالتحديد في مخزن خاص بالأخشاب، وقام السكان بتقديم بلاغ عاجل إلى الأجهزة الأمنية للتحرك تجاه الحادث للسيطرة عليه مع قوات الحماية المدنية.

تحركت بالفعل عدد 15 سيارة إطفاء عملت بأقصى جهد للسيطرة على حريق الشرابية لمنعه من الوصول إلى المساكن المحيطة به وزيادة الخسائر والخوف من زيادة حدة الحريق بسبب الأخشاب المخزنة.

خلال مدة الساعتين استطاعت قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق وفتح التحقيق حول الحادثة ومعرفة ملابسات الموضوع.

خسائر حريق الشرابية

وفق البيانات الخاصة حول المخزن فإنه كان يحتوى على بضاعة تقدر بالملايين، كما أن الحريق لم يشمل هذا المخزن فحسب بل امتد إلى 7 مخازن مقاربة، وأن النتائج الحالية حول حريق الشرابية أسفر عن 12 حالة اختناق بسبب الدخان الصاعد منه.

طريقة التعامل مع الحرائق

تعد الحرائق من أخطر الحوادث التي يمكن أن تهدد الأرواح والممتلكات وتتطلب سرعة في الاستجابة ودقة في التعامل من أجل تقليل الخسائر والسيطرة على النيران قبل أن تتفاقم. طريقة التعامل مع الحرائق تختلف بحسب نوع الحريق ومكانه وأسبابه ولكن هناك مبادئ عامة يجب اتباعها في جميع الحالات تبدأ أولًا بالهدوء وعدم الهلع لأن الفزع قد يؤدي إلى قرارات خاطئة تفاقم الوضع. يجب على من يواجه حريقًا أن يتصرف بسرعة ولكن بحذر وأن يقيم الموقف لتحديد إن كان يمكن السيطرة على الحريق أو أن الأمر يتطلب مغادرة المكان فورًا وطلب النجدة.

أول خطوة عند اندلاع حريق هي تنبيه الموجودين في المكان وإخلاؤه فورًا مع مراعاة استخدام المخارج الآمنة وتجنب استخدام المصاعد الكهربائية. في حال وجود أطفال أو أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة يجب مساعدتهم أولًا وعدم ترك أحد خلفك. بعد الإخلاء يجب الاتصال بالطوارئ وإبلاغهم بموقع الحريق وطبيعته بدقة لأن هذه المعلومات تساعد فرق الإطفاء في الاستعداد بالمعدات المناسبة. وفي حال كان الحريق صغيرًا ومن الممكن السيطرة عليه في مراحله الأولى يجب استخدام طفايات الحريق المناسبة حسب نوع المادة المشتعلة.

طفايات الحريق تأتي بأنواع مختلفة فهناك طفايات الماء التي تستخدم في حرائق المواد الصلبة كالخشب والورق وهناك طفايات الرغوة المناسبة للسوائل القابلة للاشتعال مثل البنزين والزيوت وطفايات ثاني أكسيد الكربون للحرائق الكهربائية أما طفايات البودرة فهي متعددة الاستخدامات ويمكن استعمالها في عدة أنواع من الحرائق. عند استخدام الطفاية يجب توجيهها إلى قاعدة اللهب وليس إلى الأعلى والضغط على المقبض مع التحرك يمينًا ويسارًا لتغطية أكبر مساحة ممكنة.

إذا انتشر الدخان في المكان يجب الزحف على الأرض لأن الدخان يرتفع إلى الأعلى ويكون الهواء أنقى عند الأسفل. كما يجب تغطية الأنف والفم بقطعة قماش مبللة للتقليل من استنشاق الدخان السام. وفي حال اشتعلت النار في الملابس يجب التوقف وعدم الجري لأن الحركة السريعة تزيد من اشتعال النار بل يجب التمدد على الأرض والتدحرج لإطفاء النيران. ومن المهم جدًا عدم فتح النوافذ أو الأبواب المغلقة بقوة لأن دخول الهواء قد يزيد من اشتعال الحريق.

تجهيز البيوت والمكاتب بأنظمة إنذار وكواشف دخان وصناديق إطفاء يعتبر من الوسائل الوقائية المهمة التي تساعد في اكتشاف الحريق مبكرًا والسيطرة عليه قبل أن يتحول إلى كارثة. كما ينصح بإجراء تدريبات دورية على الإخلاء واستخدام الطفايات وتعريف جميع الأفراد بمخارج الطوارئ وخطط الإخلاء. كذلك فإن تخزين المواد القابلة للاشتعال بطريقة آمنة وفصل الأجهزة الكهربائية عند عدم استخدامها يقلل من فرص حدوث الحرائق.

في النهاية فإن التعامل مع الحرائق يتطلب معرفة مسبقة بالإجراءات الصحيحة وتدريبًا عمليًا وتوفر الأدوات المناسبة للسيطرة على الحريق أو على الأقل الحد من انتشاره حتى وصول فرق الإطفاء. كما أن الوعي العام والاهتمام بالسلامة المنزلية والمهنية يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في حماية الأرواح والممتلكات من خطر الحريق.