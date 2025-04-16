سعر الدولار اليوم في سوريا 16 أبريل .. بكم وصل في ادلب في بداية التعاملات ؟

سعر الدولار اليوم في سوريا في بداية التعاملات الصباحية الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025م في تقرير نسرد فيه سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في مختلف المحافظات في الشراء والبيع، حيث يشهد السعر تغيرًا عن سعر يوم أمس الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025م، التفاصيل والمقارنة بينهم في السطور التالية على موقعكم المفضل مصر 365.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وصل سعر الدولار اليوم في سوريا في تحديث الصباح الساعة 11:02 في التعاملات الصباحية مقابل الليرة الأرقام التالية:

سجل في بيروت: 10800 ليرة في الشراء، 11000 ليرة في المبيع.

سجل في درعا: 10850 ليرة في الشراء، 10950 ليرة في المبيع.

سجل في حماه: 10900 ليرة في الشراء، 11000 ليرة في المبيع.

سجل في الرقة: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

سجل في طرطوس: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في حمص: 10900 ليرة في الشراء، 11000 ليرة في المبيع.

سجل في الحسكة: 11000 ليرة في الشراء، 11100 ليرة في المبيع.

سجل في منبج: 11000 ليرة في الشراء، 11100 ليرة في المبيع.

سجل في الباب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عفرين: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عين العرب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في دير الزور: 10900 ليرة في الشراء، 11100 ليرة في المبيع.

سجل في ادلب: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

سجل في السويداء: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

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سعر الدولار أمس في سوريا

بينما يوم أمس منتصف الأسبوع الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025م سجل سعر الدولار في سوريا المستويات التالية:

سجل في بيروت: 10800 ليرة في الشراء، 11000 ليرة في المبيع.

سجل في درعا: 10850 ليرة في الشراء، 10950 ليرة في المبيع.

سجل في حماه: 10900 ليرة في الشراء، 11000 ليرة في المبيع.

سجل في الرقة: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

سجل في طرطوس: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في حمص: 10900 ليرة في الشراء، 11000 ليرة في المبيع.

سجل في الحسكة: 11000 ليرة في الشراء، 11100 ليرة في المبيع.

سجل في منبج: 10750 ليرة في الشراء، 10850 ليرة في المبيع.

سجل في الباب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عفرين: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عين العرب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في دير الزور: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في ادلب: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

سجل في السويداء: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

سعر الدولار 14 أبريل في سوريا

بالمقارنة كذلك مع سعر الدولار يوم الإثنين الموافق 14 أبريل 2025م فقد وصل أمام الليرة السورية لهذه المستويات:

سجل في بيروت: 10800 ليرة في الشراء، 11000 ليرة في المبيع.

سجل في درعا: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

سجل في حماه: 10900 ليرة في الشراء، 11000 ليرة في المبيع.

سجل في الرقة: 10600 ليرة في الشراء، 10700 ليرة في المبيع.

سجل في طرطوس: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في حمص: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

سجل في الحسكة: 10650 ليرة في الشراء، 10750 ليرة في المبيع.

سجل في منبج: 10750 ليرة في الشراء، 10850 ليرة في المبيع.

سجل في الباب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عفرين: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في عين العرب: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في دير الزور: 10400 ليرة في الشراء، 10500 ليرة في المبيع.

سجل في ادلب: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

سجل في السويداء: 10800 ليرة في الشراء، 10900 ليرة في المبيع.

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