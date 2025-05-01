تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5257 للشراء في تحديث 08:45 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 1 مايو الساعة 8:45 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 5280 جنيهًا للبيع و5257 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4840 جنيهًا للبيع و4819 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4845 جنيهًا للبيع و4824 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4620 جنيهًا للبيع و4600 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4625 جنيهًا للبيع و 4605 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3960 جنيهًا للبيع و3943 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3964 جنيهًا للبيع و3947 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 3080 جنيهًا للبيع و3067 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3083 جنيهًا للبيع و3070 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 2640 جنيهًا للبيع و2629 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 2 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2643 جنيهًا للبيع و2631 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 164226 جنيهًا للبيع و163516 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 177 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 36960 جنيهًا للبيع و36800 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

وشهد سعر الأونصة بالدولار تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 3217.5 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3218.93 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 1 مايو الساعة 8:45 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4600 جنيه للشراء، وللبيع 4620 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23000 جنيه للشراء، وللبيع 23100 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46000 جنيه للشراء، وللبيع 46200 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115000 جنيه للشراء، وللبيع 115500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 230000 جنيه للشراء، وللبيع 231000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 460000 جنيه للشراء، وللبيع 462000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 690000 جنيه للشراء، وللبيع 693000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 920000 جنيه للشراء، وللبيع 924000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1150000 جنيه للشراء، وللبيع 1155000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.