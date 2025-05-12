تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5246 للشراء في تحديث 10:15 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 12 مايو الساعة 10:15 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5280 جنيهًا للبيع و5246 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 68 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 22 ليسجل 4840 جنيهًا للبيع و4809 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 62 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 60 جنيهًا ليبلغ 4620 جنيهًا للبيع و4590 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4680 جنيهًا للبيع و4650 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3960 جنيهًا للبيع و3934 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 52 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4011 جنيهًا للبيع و 3986 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3080 جنيهًا للبيع و3060 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3120 جنيهًا للبيع و3100 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2640 جنيهًا للبيع و2623 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 34 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2674 جنيهًا للبيع و2657 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 164226 جنيهًا للبيع و163160 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 2133 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 166359 جنيهًا للبيع و165293 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36960 جنيهًا للبيع و36720 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 480 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 10:15 صباحًا )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4590 جنيه للشراء، وللبيع 4620 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22950 جنيه للشراء، وللبيع 23100 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45900 جنيه للشراء، وللبيع 46200 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114750 جنيه للشراء، وللبيع 115500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 229500 جنيه للشراء، وللبيع 231000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 459000 جنيه للشراء، وللبيع 462000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 688500 جنيه للشراء، وللبيع 693000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 918000 جنيه للشراء، وللبيع 924000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1147500 جنيه للشراء، وللبيع 1155000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.