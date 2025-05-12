تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5200 للشراء في تحديث 12:20 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 12 مايو الساعة 12:20 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5234 جنيهًا للبيع و5200 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 11 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5246 جنيهًا للبيع و 5211 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4798 جنيهًا للبيع و4767 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4809 جنيهًا للبيع و4777 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4580 جنيهًا للبيع و4550 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4590 جنيهًا للبيع و4560 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 3926 جنيهًا للبيع و3900 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 9 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3934 جنيهًا للبيع و3909 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3053 جنيهًا للبيع و3033 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 7 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 12 ليسجل 2617 جنيهًا للبيع و2600 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 356 جنيهًا ليبلغ 162805 جنيهًا للبيع و161738 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 163160 جنيهًا للبيع و162094 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 36640 جنيهًا للبيع و36400 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 80 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 36720 جنيهًا للبيع و 36480 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 12:20 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4550 جنيه للشراء، وللبيع 4580 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22750 جنيه للشراء، وللبيع 22900 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 45500 جنيه للشراء، وللبيع 45800 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 113750 جنيه للشراء، وللبيع 114500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 227500 جنيه للشراء، وللبيع 229000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 455000 جنيه للشراء، وللبيع 458000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 682500 جنيه للشراء، وللبيع 687000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 910000 جنيه للشراء، وللبيع 916000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1137500 جنيه للشراء، وللبيع 1145000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.