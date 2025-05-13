ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5251 للشراء في تحديث 12:55 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 13 مايو الساعة 12:55 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5280 جنيهًا للبيع و5251 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4840 جنيهًا للبيع و4814 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4620 جنيهًا للبيع و4595 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4620 جنيهًا للبيع و4590 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3960 جنيهًا للبيع و3939 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3960 جنيهًا للبيع و 3934 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3080 جنيهًا للبيع و3063 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3080 جنيهًا للبيع و3060 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2640 جنيهًا للبيع و2626 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2640 جنيهًا للبيع و2623 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 164226 جنيهًا للبيع و163338 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 164226 جنيهًا للبيع و163160 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36960 جنيهًا للبيع و36760 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 13 مايو الساعة 12:55 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4595 جنيه للشراء، وللبيع 4620 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22975 جنيه للشراء، وللبيع 23100 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45950 جنيه للشراء، وللبيع 46200 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114875 جنيه للشراء، وللبيع 115500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 229750 جنيه للشراء، وللبيع 231000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 459500 جنيه للشراء، وللبيع 462000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 689250 جنيه للشراء، وللبيع 693000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 919000 جنيه للشراء، وللبيع 924000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1148750 جنيه للشراء، وللبيع 1155000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.