ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5251 للشراء في تحديث 01:35 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13 مايو الساعة 1:35 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5286 جنيهًا للبيع و5251 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 11 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4845 جنيهًا للبيع و4814 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 11 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 4625 جنيهًا للبيع و4595 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4615 جنيهًا للبيع و4585 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3964 جنيهًا للبيع و3939 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 9 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3956 جنيهًا للبيع و 3930 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3083 جنيهًا للبيع و3063 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3077 جنيهًا للبيع و3057 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2643 جنيهًا للبيع و2626 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2637 جنيهًا للبيع و2620 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 164404 جنيهًا للبيع و163338 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 356 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 164049 جنيهًا للبيع و162982 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37000 جنيهًا للبيع و36760 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 80 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 3254.68 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 13 مايو الساعة 1:35 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4595 جنيه للشراء، وللبيع 4625 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22975 جنيه للشراء، وللبيع 23125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45950 جنيه للشراء، وللبيع 46250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114875 جنيه للشراء، وللبيع 115625 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 229750 جنيه للشراء، وللبيع 231250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 459500 جنيه للشراء، وللبيع 462500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 689250 جنيه للشراء، وللبيع 693750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 919000 جنيه للشراء، وللبيع 925000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1148750 جنيه للشراء، وللبيع 1156250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.