تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5263 للشراء في تحديث 02:55 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 13 مايو الساعة 2:55 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5291 جنيهًا للبيع و5263 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 22 ليسجل 4850 جنيهًا للبيع و4824 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4630 جنيهًا للبيع و4605 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4635 جنيهًا للبيع و4610 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3969 جنيهًا للبيع و3947 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3973 جنيهًا للبيع و 3951 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3087 جنيهًا للبيع و3070 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3090 جنيهًا للبيع و3073 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2646 جنيهًا للبيع و2631 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2649 جنيهًا للبيع و2634 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 164582 جنيهًا للبيع و163693 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 164760 جنيهًا للبيع و163871 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37040 جنيهًا للبيع و36840 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 13 مايو الساعة 2:55 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4605 جنيه للشراء، وللبيع 4630 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23025 جنيه للشراء، وللبيع 23150 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46050 جنيه للشراء، وللبيع 46300 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115125 جنيه للشراء، وللبيع 115750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 230250 جنيه للشراء، وللبيع 231500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 460500 جنيه للشراء، وللبيع 463000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 690750 جنيه للشراء، وللبيع 694500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 921000 جنيه للشراء، وللبيع 926000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1151250 جنيه للشراء، وللبيع 1157500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.