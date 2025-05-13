تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5246 للشراء في تحديث 03:20 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 13 مايو الساعة 3:20 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5269 جنيهًا للبيع و5246 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 17 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5291 جنيهًا للبيع و 5263 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4830 جنيهًا للبيع و4809 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 15 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4850 جنيهًا للبيع و4824 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4610 جنيهًا للبيع و4590 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 15 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4630 جنيهًا للبيع و4605 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 3951 جنيهًا للبيع و3934 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 13 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3969 جنيهًا للبيع و3947 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3073 جنيهًا للبيع و3060 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 12 ليسجل 2634 جنيهًا للبيع و2623 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 8 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 533 جنيهًا ليبلغ 163871 جنيهًا للبيع و163160 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 164582 جنيهًا للبيع و163693 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 36880 جنيهًا للبيع و36720 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 120 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 37040 جنيهًا للبيع و 36840 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 13 مايو الساعة 3:20 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4590 جنيه للشراء، وللبيع 4610 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22950 جنيه للشراء، وللبيع 23050 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45900 جنيه للشراء، وللبيع 46100 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 114750 جنيه للشراء، وللبيع 115250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 229500 جنيه للشراء، وللبيع 230500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 459000 جنيه للشراء، وللبيع 461000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 688500 جنيه للشراء، وللبيع 691500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 918000 جنيه للشراء، وللبيع 922000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1147500 جنيه للشراء، وللبيع 1152500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.